PŮVODNÍ ZPRÁVA | Vedení si letos odměny nevyplatilo, vánoční ale byly štědré. Co se děje v ÚSTR?

EuroZprávy.cz řeší ÚSTR podrobněji už od května, kdy jeden z našich spolupracovníků Matěj Bílý publikoval svůj komentář „Kudrnův ÚSTR: Nákladné soudy, odborná ostrakizace, matení veřejnosti“. V reakci na tento komentář jsme vyhověli vedení ÚSTR, abychom s nimi podnikli rozhovor a oni tak měli možnost zareagovat na Bílého „lži“.

Po zveřejnění rozhovoru s ředitelem ÚSTR Ladislavem Kudrnou a jeho náměstkem Kamilem Nedvědickým se strhla lavina negativních a zaskočených komentářů ze strany bývalých zaměstnanců i odborné veřejnosti. Náš server některým z těchto osob kvůli citlivosti probíraných témat musel poskytnout anonymitu. S negativními reakcemi se ale ozvalo dost lidí dostatečně obeznámených s činností Ústavu na to, aby proběhla podrobná analýza celého problému.

Uveďme jeden případ, kdy v rozhovoru pro EuroZprávy.cz zazněly informace, které ještě dva měsíce předtím z nejasného důvodu nesměly spatřit světlo světa. Zatímco ještě v březnu vedení ÚSTR dle dokumentu obdrženého naším serverem odmítlo poskytnout informace o kompletní seznam domácích a zahraničních institucí, se kterými Ústav spolupracuje, v rozhovoru zhruba o dva měsíce později už uváděli jmenný seznam. Na výzvu podle zákona o svobodném přístupu k informacím ale ÚSTR reagoval zamítavě.

Reagoval zamítavě i poté, co dostal výzvu o upřesnění žádosti. „Ústav provedl v návaznosti na vaši žádost vyhledávání požadované informace a oslovil další složky povinného subjektu, došel však k závěru, že požadovanou informací nedisponuje,“ uvedl Nedvědický v reakci na toto upřesnění.

Byly odměny nebo ne?

Nedvědický v rozhovoru hovořil pouze o letošním roku. „Takže jsme si vyplatili nějaké velké odměny, jak tvrdí pan Bílý, a ostatní zaměstnanci nedostali nic. My jsme si od ledna letošního roku, a to je opravdu jednoduše prokazatelné, vyplatili odměny ve výši nula korun,“ prohlásil. EuroZprávy.cz tak neobdržely ucelené informace o tom, jak to s odměnami během současného vedení ÚSTR je.

Nedvědický nezmínil celý rok 2023, který už je oproti letošnímu roku vyúčtovaný. Podle informací serveru Hlídač státu měl za kalendářní rok 2023 ředitel Kudrna plat celkově 1 576 460 korun, což činí 131 387 korun na měsíc. Nedvědický pak obdržel celkově 1 439 248 korun, za měsíc dostával průměrně 119 937 korun.

Co se týká odměn, našemu serveru se ozvala osoba dobře obeznámená s financováním ÚSTR, která ale vzhledem k citlivosti probíraného tématu zůstává v anonymitě. Redakce jméno osoby zná, na její žádost ale zůstává utajené. „V rozhovoru pan Nedvědický hovoří o odměnách roku 2024, záměrně se vyhýbá odměnám za zúčtovací období listopad 2023, to znamená vánoční odměny, vyplácené v prosinci 2023, o kterých se zmiňuje pan Bílý a které byly jádrem nespokojenosti zaměstnanců ÚSTR,“ nastínila osoba.

Přiblížila také, že náměstkyně pro ekonomiku plánovala výplatu vánočních odměn ve dvou fázích – první etapu výplaty odměn pro běžné zaměstnance ve výši 580 tisíc korun, ve druhé etapě pro vedoucí zaměstnance. „A to z rozpočtových důvodů, neboť na konci roku platí zvláštní ustanovení – platy za prosinec 2023 se převádí na zvláštní bankovní účet z důvodu uzavírání státního rozpočtu,“ vysvětlila osoba obeznámená s financováním ÚSTR.

„Ředitel ani první náměstek tento návrh nerespektovali, rozhodli se vyplatit odměny za listopad 2023 ve výši 820 tisíc Kč pouze pro sebe a své vybrané podřízené zaměstnance,“ dodává.

„Na dotaz náměstkyně pro ekonomiku, jestli je správné, aby si ředitel a první náměstek přednostně vyplatili 44 % částky na odměny, odpověděl ředitel ÚSTR, že prohráli soud s bývalými zaměstnanci oddělení vzdělávání a v té době jim oběma hrozily soudní výlohy ve výši 800 tisíc Kč,“ vysvětluje. Ředitel Kudrna si v této souvislosti měl stěžovat náměstkyni pro ekonomiku s tím, že „se soudit nechtěl, ale podlehl nátlaku prvního náměstka“.

Podle této osoby z tvrzení v rámci rozhovoru „odměny nedostali pouze ti ze zaměstnanců, kteří dlouhodobě neplnili své pracovní povinnosti vyplývající z náplně jejich pracovní činnosti“ pak vyplývá, že z celkového počtu 143 zaměstnanců [informace aktuální k 31. 12. 2023, pozn. red.] pouze 30 zaměstnanců své povinnosti plnilo a zasloužilo si vánoční odměny. „V případě ÚSTR je odstrašující, že v prvé řadě si vyplatilo vánoční odměny vedení ÚSTR a několika svým podřízeným. Přednostně ředitel ÚSTR a první náměstek před ostatními zaměstnanci,“ dodává.

Oslovená osoba potvrdila Kudrnova slova, že odměny řediteli ÚSTR schvaluje Rada ÚSTR. „Ředitel se vždy před jednáním Rady schází s jejím předsedou. Taktéž tomu bylo i 22. listopadu 2023, poté předseda Rady navrhl na jednání Rady historicky nejvyšší odměnu řediteli ÚSTR ve výši dvou měsíčních platů, členové Rady návrh akceptovali.“

Proč byla rozpuštěna sekce ekonomiky?

Dle dopisu bývalé náměstkyně pro ekonomiku adresovaného Radě ÚSTR ze dne 12. března 2024, který má redakce k dispozici , vyplývá, že první náměstek ředitele ÚSTR na poradě vedení dne 3. ledna 2024 žádal ředitele ÚSTR o zrušení sekce ekonomiky, neboť je nespokojen s prací této sekce. Jako první zásadní a hlavní důvod uvedl, že náměstkyně pro ekonomiku dala pokyn k úhradě platebního výměru ve výši 42 milionů korun, čímž údajně hrubým způsobem překročila své kompetence.

„Tvrdil, že se platební výměr neměl hradit, neboť se tím ztratila možnost odvolání proti platebnímu výměru. Jedná se o jeho mylný výklad zákona – v případě, kdy poplatník obdrží platební výměr, je jeho snahou platební výměr co nejrychleji uhradit s cílem zamezit dalšímu nárůstu úroků z prodlení, teprve poté řeší možnost odvolání proti platebnímu výměru ,“ uvedla osoba obeznámená s činností sekce pro ekonomiku, které EuroZprávy.cz zaručily anonymitu, aby mohla otevřeně hovořit o citlivých věcech týkajících se činnosti vedení ÚSTR.

Ministerstvo financí i Finanční úřad následně potvrdily , že se náměstkyně žádného pochybení nedopustila. Ministerstvo financí peníze poskytlo pouze za předpokladu, že bude platební výměr okamžitě uhrazen, aby se tak zastavil nárůst úroků z prodlení.

Skutečnost, že bývalá náměstkyně pro ekonomiku postupovala plně v souladu se zákonem, potvrdili jí to dva vysocí představitelé Ministerstva financí a Finančního úřadu – jeden z nich dokonce nad kroky Nedvědického doslova kroutil hlavou. EuroZprávy.cz e-mailovou komunikaci mezi jednotlivými stranami mají k dispozici , opět ale nemůže být zveřejněno přesné znění, neboť by došlo k narušení anonymity a porušení právních předpisů chránících osobní údaje. Redakce má komunikaci a související dokumenty k dispozici.

Podle osloveného zdroje z řad ÚSTR ale nemělo ani vyjádření ministerstva či úřadu žádný efekt. „Nic to nebylo platné, ředitel náměstkyni dne 18. 1. 2024 odvolal z funkce, o dva týdny později i vedoucí oddělení ekonomiky, čímž došlo k zásadní destabilizaci v sekci ekonomiky, která trvá dodnes,“ uvedl.

Odvolání proti platebnímu výměru následně řešilo právní oddělení ÚSTR, které spadá pod přímé řízení Nedvědického. „Jejich zdůvodnění ‚škodu způsobilo předchozí vedení‘ není relevantním důvodem dle zákona číslo 500/2004 Sb., Finanční úřad proto odvolání vrátil zpět s výzvou k odstranění vad a uvedením důvodů dle platného zákona,“ dodal zdroj z ÚSTR.

Jelikož právní oddělení odvolání neopravilo a neodeslalo na Finanční úřad, byl ÚSTR vyměřen podle tohoto zdroje další platební výměr, tentokrát na úrok z prodlení za 32 milionů. „Teoreticky lze tvrdit – pokud by právní oddělení v čele s prvním náměstkem ředitele, vystudovaným právníkem s titulem JUDr., zpracovalo řádně a včas odvolání proti prvnímu platebnímu výměru ve výši cca 42 milionů korun s uvedením relevantních důvodů platných dle zákona číslo 500/2004 Sb. a Finanční úřad by rozhodl ve prospěch ÚSTR, mohl ÚSTR získat zpět z Finančního úřadu již uhrazenou částku cca 42 milionů korun a platební výměr na 32 milionů korun by tím pádem byl zrušen. Nestalo se tak.,“ shrnul zdroj obeznámený s financováním ÚSTR.

Nedvědický s Kudrnou v rozhovoru pro EuroZprávy.cz tvrdili, že rozpočet ÚSTR je výrazně ovlivněn těmito platebními výměry. „Je třeba zdůraznit, že se tyto skutečnosti přímo běžného rozpočtu ÚSTR nedotýkají, jsou řešeny mimořádným navýšením rozpočtu z Ministerstva financí,“ poznamenal zdroj.

ÚSTR na nových prostorách nešetří

V rozhovoru pro EuroZprávy.cz vedení ÚSTR několikrát zmínilo vysoké platební výměry v souvislosti s nepodařenou rekonstrukcí nového sídla. Současně se ÚSTR stěhuje z Domu Radost do Paláce Archa. Na dotaz vedení ÚSTR v květnu 2023 Dům Radost informoval, že pronajímané prostory lze užívat ještě další tři roky. Na žádost vedení ÚSTR v říjnu 2023 vystavil Dům Radost potvrzení, že nájem lze poskytnout pouze do června 2024. Dodatek smlouvy o prodloužení nájmu je dostupný zde .

Dne 5. března 2024 Kudrna žádal Ministerstvo financí o navýšení rozpočtu v souvislosti s nájmem budoucích prostor v Paláci Archa. Ministerstvo financí této žádosti vyhovělo i přesto, že nájemní smlouva byla podepsaná až 9. května 2024. Kudrna ale na Ministerstvo financí už v březnové žádosti psal „Na základě podepsané smlouvy s pronajímatele Paláce Archa“.

„Nebyla řádně provedena předběžná řídící kontrola před vznikem nároku na výdaj dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, nebyla provedena žádná ekonomická analýza z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků,“ vylíčila osoba s vazbami na financování ÚSTR.

ÚSTR se navíc do Paláce Archa má stěhovat s tím, že výše ročního nájemného se bude pohybovat minimálně okolo 15,8 milionu korun. „Pro získání souhlasu Vládní dislokační komise ÚV ČR bylo předloženo účelově zpracované potvrzení o předčasném ukončení nájemní smlouvy,“ poznamenává osoba.

Dodává, že „s ohledem na finanční možnosti ÚSTR se stěhování do nové budovy jeví jako nehospodárné, bezdůvodné, zvláště při skutečnosti, že skutečný přepočtený počet pracovníků je cca 103 pracovníků, z toho většina má povolenu práci z domova. Dle evidence docházky je v budově Radost a Braník denně přítomno cca 20–25 zaměstnanců, pro které bude k dispozici Palác Archa za nájemné min. 15,8 milionu Kč.“

V rozhovoru Kudrna uvedl, že „od září konečně budeme mít vlastní sídlo a po osmi letech budou zaměstnanci pod jednou střechou“. V e-mailové komunikaci zaměstnancům ÚSTR, kterou EuroZprávy.cz obdržely k nahlédnutí, naopak sděluje, že „na Braníku zůstane oddělení 2. světové války a digitalizace. Stále platí, že se snažíme o to, aby ‚válečné oddělení‘ sídlilo v Petschkově paláci. V tomto ohledu bude jasno v červnu tohoto roku.“

O tom, že je smlouva teprve podepsaná, v tomto e-mailu také Kudrna psal. Jeho žádost na Ministerstvo financí tak skutečně šla se zavádějící informací o podepsané smlouvě v Paláci Archa.

„Lze se domnívat, že ÚSTR se při podepsání nájemní smlouvy nechoval jako řádný hospodář – majitel Paláce Archa původně sám navrhl nájemné kanceláří ve výši 9 355 200 Kč, ÚSTR podepsal částku 11 651 040 Kč, která bude upravována ročně o inflaci. Pokud nebude tento postup řádně vysvětlen, mohlo by se jednat o nehospodárné a neefektivní hospodaření se svěřenými státními prostředky, v hrubém rozporu se zákonem o finanční kontrole,“ zdůrazňuje osoba oslovená serverem EuroZprávy.cz.

Údaje o správnosti čísel jsou dohledatelné prostřednictvím serveru Hlídač státu. Smlouva o nájmu v Paláci Archa je dostupná zde . ÚSTR bude platit měsíční nájemné za prostory v hodnotě 932 003 Kč, za parkovací místa 23 450 Kč, a za sklad 10 543 Kč. Uvedené ceny jsou bez připočtených nákladů na energie, které dle dostupných zdrojů budou činit 3 147 432 korun za rok. Za ostatní služby ÚSTR v novém nájmu ročně zaplatí 4 370 904 Kč.

Navíc má dojít k opravám za dalších 5 milionů korun, které budou zahrnovat mimo jiné nové sádrokartonové příčky kvůli zmenšení kanceláři a opravu poškozené kabeláže.

EuroZprávy.cz obdržely také dokumenty, které prokazují, že dosud ÚSTR platil roční nájem prostor v Domu Radost zhruba 7 milionů korun, s ostatními náklady cca 11 milionů korun.

Personální peklo?

Nedvědický v rozhovoru prohlašoval, „taky by mě zajímalo, proč se pan Bílý jako odborář nevymezil vůči masovému propuštění za pánů Hazdry a Matějky, které tehdejší předseda Rady ÚSTR, doktor Eduard Stehlík, v Senátu označil za čistky, které snesou srovnání pouze s nástupem normalizace. O tom všem pan Bílý taktně mlčí.“

Tvrzení vedení o členství Bílého v odborové organizaci se nezakládá na pravdě. „V době, kdy probíhala reorganizace, o níž Kudrna mluví, tedy na přelomu roku 2014-2015, kolega Bílý u nás ještě nepracoval. Nemohl tedy do vývoje zasahovat,“ nastínila osoba obeznámená s činností bývalého vedení odborové organizace. Redakce její jméno zná a na žádost zůstává utajené. Na adresu ředitele Kudrny prohlásila: „Znám ho řadu let, takže mě vlastně nic moc nepřekvapuje.“

Osoba obeznámená s činností odborové organizace uvedla informace od vedení ÚSTR na pravou míru, EuroZprávy.cz jí zaručily anonymitu rovněž. „V roce 2009 uzavřela naše odborová organizace, v té době jediná na ÚSTR, kolektivní smlouvu s vedením. Věřte mi, jednání nebyla snadná. Zaměstnanci tak ale získali jistotu, že po propouštění dostanou až pětinásobek svého měsíčního platu, což se později skutečně stalo,“ pokračovala.

„Zaměstnanci, kterých se týkala reorganizace, vytvořili dvě další odborové organizace, mimo odborový svaz a na nás nezávislé, které se snažily zrušení dvou oddělení zvrátit. Tito zaměstnanci si zvolili tedy jiné zastupování než naši odborovou organizaci, což je v souladu se zákoníkem práce,“ poznamenala.

S tehdejším vedením se tak podařilo dojednat, že 22 zaměstnanců bude půl roku dopředu informováno o datu výpovědi. „Nakonec jsme domluvili s ředitelem ÚSTR a ředitelkou Archivu bezpečnostních složek, že k ní bylo z ÚSTR převedeno na pracoviště digitalizace a evidencí devět zapracovaných lidí. Tito zaměstnanci odcházeli z ÚSTR formou dohody, obdrželi pět odstupných platů za reorganizaci na ÚSTR a okamžitě byli přijati bez zkušební doby do druhé organizace ABS,“ vylíčila.

S prohlášeními o „čistce“ nesouhlasí jedna z bývalých zaměstnankyň ÚSTR, která měla k vedení blízko. „Pokud se jednalo v roce 2015 o čistku, jak tvrdí pan náměstek Nedvědický, je zajímavé, že se nikdo z propuštěných neobrátil na soud,“ nastínila.

Když probíhala reorganizace v září 2022, na soud se obrátily hned dvě zaměstnankyně. „Z nich jedna už pravomocně vyhrála soud o neplatnosti výpovědi. Obě reorganizace kontroloval také inspektorát práce, zatímco u první neshledal pochybení, v případě druhé z roku 2022 konstatoval, že zaměstnavatel nesplnil povinnost uvedenou v ustanovení zákoníku práce,“ dodala.

Některé posty jsou obsazené „zvláštně“

Někteří zaměstnanci se podle zjištění serveru EuroZprávy.cz distancují například od koordinátorky mezinárodní spolupráce ÚSTR Andrey Seelich. Na místo se měla dostat díky osobní známosti, nikoliv na základě svých kvalit.

Její činnost kritizovala samotná Vězeňská služba ČR. „Paní Seelich, která se v médiích prezentuje jako odborník na vězeňskou architekturu se již v několika rozhovorech vyjádřila k fungování Vězeňské služby ČR a vězeňství jako takového. Vzhledem k tomu, že paní Seelich není odborníkem v této oblasti, není tedy ani kompetentní se vyjadřovat k problematice výkonu vězeňství,“ psala služba na svých webových stránkách.

Poměr Seelich byl podle Vězeňské služby „epizodní“. „Její pracovní poměr ve Vězeňské službě ČR byl epizodní a spolupráce na projektu tzv. Otevřené věznice byla z její strany velmi problematická. VS ČR s paní Seelich nijak nespolupracuje. Výroky paní Seelich směrem k fungování českého vězeňství jsou mnohdy mimo realitu a nemají odborný základ. VS ČR se od nich důrazně distancuje.“ Vězeňská služba tak reagovala například na její rozhovor pro Český rozhlas z roku 2019.

K „úpěnlivým prosbám“ nedošlo

Klamné byly rovněž informace o tom, že Matěj Bílý se „úpěnlivě obracel“ na vedení ÚSTR, aby si jej nechali alespoň na poloviční úvazek.

Náměstek ředitele ÚSTR v rámci rozhovoru prohlásil, že „Bílý opomněl dodat, že ve chvíli, kdy se rozhodl odejít do Ústavu soudobých dějin, tak velmi úpěnlivě se na nás písemně emailem obracel, abychom ho tu nechali alespoň na poloviční úvazek. My jsme byli ochotni, pokud by on byl za to ochoten něco vyprodukovat. On ale měl takové představy, že bude pět až sedm let sepisovat jednu monografii, kterou už měl v nějakém stavu rozpracování“.

Na základě e-mailové komunikace, které EuroZprávy.cz obdržely, je toto tvrzení Nedvědického minimálně velmi zavádějící. Týkala se ukončení pracovního poměru pana Bílého v ÚSTR a jeho nástupu na Ústav soudobých dějin. „Jsem si vědom, že mám rozpracovanou biografii Miloše Jakeše. Považoval bych za korektní ji pro ÚSTR dopsat, budeli zájem. Zároveň se výzkum zdaleka nenachází ve fázi před dokončením a sepsání celého životopisu potrvá ještě poměrně dlouhou dobu. Pakliže má projekt pokračovat, je nutné se domluvit na nových termínech a výši úvazku. Můj stávající plný úvazek pochopitelně není časově slučitelný s působením na ÚSD,“ napsal Bílý v jednom z mailů řediteli ÚSTR.

„Situaci jsem projednal s mými nadřízenými […] Jsou názoru, že by bylo dobré se na dokončení Jakešovy biografie domluvit. Dejte mi vědět, prosím, zda máte zájem jednat o výrazném snížení mého úvazku a s tím spojeným přizpůsobením mého aktuálního projektu,“ pokračoval Bílý.

Následně jim nabídl, že v ÚSTR skončí buď vzájemnou dohodou nebo dle standardních lhůt stanovených zákoníkem práce. Ředitel Kudrna následně potvrdil ukončení pracovního poměru dohodou.

Chybná tvrzení o Varšavské smlouvě

Nedvědický dále reagoval na to, že Bílý ÚSTR ve svém komentáři zopakoval obvinění Kudrny z plagiátorství u jeho habilitační práce. „V ÚSTR za minulého vedení vydal vlastní knihu o Varšavské smlouvě, která měla poměrně zdrcující recenzi. Vydána přesto byla, ačkoliv v recenzi stálo, že u Varšavské smlouvy chybí vůbec vojenská stránka věci, což je problém. Autor navíc nehovoří rusky a materiály v ruštině jsou základním a neopomenutelným zdrojem. Vycházel jen z překladů do jiných jazyků. Přitom je to kniha, kterou psal pan Bílý o Varšavské smlouvě, jejímž jednacím jazykem byla ruština,“ vylíčil náměstek ředitele Ústavu.

Matěj Bílý v reakci na toto prohlášení serveru EuroZprávy.cz zaslal k nahlédnutí obsah této knihy. Kniha o Varšavské smlouvě má celkově 17 kapitol, bez jmenného rejstříku, pramenů a seznamu zkratek 14. Hned sedm z nich se týká některého z vojenských aspektů zkoumaného tématu.

Kapitoly, které se vojenské otázky přímo nedotýkaly, se jmenují následovně: Spolupráce v politických strukturách Varšavské smlouvy v první polovině 70. let; Rumunská otázka v první polovině 70. let; Politické struktury Varšavské smlouvy na cestě ke krachu détente; Role Varšavské smlouvy v polské krizi 1980-1981; a Varšavská smlouva a „druhá studená válka“.

U Varšavské smlouvy v realitě šlo o vojenský pakt osmi zemí, respektive od roku 1968 bez Albánie sedmi. Obdobně jako Severoatlantická aliance ale má i svůj nejen vojenský, ale civilní prvek. Podílela se na potlačování řady povstání v čele s Východním Německem, Maďarskem, Polskem a Československem. Měla politické struktury, které byly v konfrontaci se západními politickými strukturami.

Bílý pro EuroZprávy.cz rovněž potvrdil, že obvinění z neznalosti ruského jazyka se nezakládá na pravdě. „Jde o věc, kterou Nedvědický převzal z hodnocení mé diplomové práce obhájené před čtrnácti lety, kterou jsem nikde nevydal. Ruštinu jsem od té doby ovládl v míře, která mi umožňuje číst rusky psanou dokumentaci a literaturu,“ prohlásil. Zevrubný pohled do poznámkového aparátu jeho knihy skutečně ukazuje, že tyto zdroje využil.

Lach si za tvrzeními o plagiátorství stojí

Vedení ÚSTR se nevybíravě vyjadřovalo také o profesoru Jiřím Lachovi, který měl někdejšímu řediteli Hazdrovi „pomoct“ k jednoduššímu získání doktorského titulu. „Pan Lach měl navíc dobré vazby s panem ředitelem Hazdrou, který když kandidoval na ředitele, tak v té době neměl doktorát a musel si ho rychle udělat. Následně, po jeho zvolení, vyšly například rozsáhlé články v Respektu a na Aktuálně.cz. Novináři zjistili, že jeho disertační práce je takřka z poloviny identická s jeho prací magisterskou, aniž by na to odkázal jedinou poznámkou v textu. Pokud se nepletu, byl to právě pan kolega Lach, který se za Hazdru postavil,“ vylíčil Kudrna.

V současné době je profesor Lach vedoucím Katedry evropských studií a politologie Univerzity Palackého v Olomouci a na vyjádření Kudrny se rozhodl reagovat. „Za svým hodnocením Kudrnova textu si i po letech plně stojím. Mé údajně nestandardní spojení s tehdejším ředitelem ÚSTR Zdeňkem Hazdrou je čistý výmysl, které pan Kudrna nemá čím doložit. Navíc je argumentačně chabé i z toho důvodu, že zásadní etické výhrady vůči Kudrnovu textu konstatovalo hned několik lidí,“ shrnul pro EuroZprávy.cz.

Server EuroZprávy.cz oslovil také tiskovou mluvčí ÚSTR Petru Jungwirthovou s dotazy týkajícími se obsahu tohoto článku. Do uzávěrky se ale nikdo neozval a článek tak vznikl pouze s prohlášeními ředitele Kudrny a náměstka ředitele Nedvědického z dřívějšího rozhovoru.