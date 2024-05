Sněmovna jedná o důchodové reformě. Každý další odklad by byl problém, tvrdí Jurečka

Koaliční strany kritizovaly předchozí vlády za to, že reformu neprosadily a jen o ní mluvily. Opozice už oznámila, že její zástupci budou mít dlouhá vystoupení. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek uvedl, že by se mohlo hlasovat ve čtvrtek, a přes noc by se jednat nemělo.

Jurečka označil dnešek za mimořádný, protože po 30 letech diskusí o reformě se konečně začíná jednat. "Jsme ve stavu, kdy je každé další odložení, byť by bylo politicky jednodušší, stále větším problémem pro budoucí vlády, občany i budoucí důchodce," řekl ministr. Poděkoval koaličním partnerům za věcné a korektní jednání.

Návrh reformy počítá se zvyšováním věku odchodu do starobního důchodu nad současných 65 let, v závislosti na prodlužování délky života, a také se snižováním výpočtu nových důchodů, což je pro opoziční hnutí ANO a SPD nepřijatelné. Reforma zahrnuje celkem deset opatření, včetně stanovení minimální penze na pětinu průměrné mzdy, možnosti dřívějšího důchodu za práci v rizikovém prostředí a omezení takzvaného výchovného.