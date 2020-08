Jak se chovat při požáru? Tady je několik rad, hašení vodou někdy nepomáhá

Už na začátku letošního roku museli hasiči zasahovat u několika tisíc požárů. V datech figurují nejen zásahy u dopravních nehod, nýbrž i u ohně pohlcujícího hospodářské usedlosti, lesy, podnikové prostory nebo ubytovny, hotely, chaty, rodinné domy nebo bytové jednotky. U obytných prostor bývá častou příčinou technická závada na elektroinstalaci, nepozornost při manipulaci s otevřeným ohněm, špatný stav komínů, blesky, ale mnohdy i incident v kuchyni, kdy může dojít třeba ke vznícení oleje na pánvi.

Reportéři televize Prima ve videu upozornili na fatální následky, které mohou mít pokusy hasit oheň na pánvi vodou. Ukázali, že se v takovém případě může požár rozrůst do neuvěřitelných rozměrů, popřípadě explodovat, a způsobit poranění. Lepší je využít pokličky popřípadě něčeho jiného, čím můžeme zamezit přísunu oxidu uhličitého a plamen uhasit. Je dobré se ale vyvarovat látek, které se samy mohou vznítit. V úvahu přichází také vyhodit hořící pánev z okna.

Každému z nás se může stát, že se staneme svědky vzplanutí ubrusu od svíčky, ale rovněž nelze vyloučit, že zaznamenáme kouř ve chvíli, kdy se plameny nacházejí v jiné místnosti, či kdy na chodbě zaslechneme volání "Hoří". V takovém případě je zapotřebí volat hasiče, a to buď na lince 150 nebo 112, ale zároveň se také držet několika rad:

1. Menší oheň uhasíte

Pokud spatříte, že začalo hořet, přičemž se jedná o malý oheň, není potřeba se ho bát zkusit uhasit. Stačit mohou hydranty na chodbách nebo ruční hasicí přístroj. Nápomocné mohou být i kusy látek nebo závěsy. V případě použití vody je ale zapotřebí dát pozor na elektřinu.

2. Varujte okolí

Nepodaří-li se vám oheň uhasit, je potřeba varovat okolí voláním "hoří!". Pokud je to ve vašich silách, snažte se z blízkosti požáru odstranit vysoce hořlavé předměty, které by jej mohly ještě více rozšířit.

3. Nerozsvěcet světla

Pokud vám není známo, proč požár vznikl, pak nerozsvěcejte světlo, jelikož mohl být způsoben rozvody plynu, což by pak mělo za následek explozi.

4. Pomáhejte ohroženým

Je-li to ve vašich silách, tedy když nejste sami v přímém ohrožení života, kdy byste museli co nejdříve utéct, pomáhejte ostatním lidem, kterým činí problém se svévolí dostat z ohně.

5. Snažte se najít únikovou cestu

Je navýsost jasné, že je potřeba se při požáru snažit dostat z budovy, v níž hoří. Je ale chyba se snažit překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory. Nacházíte-li se v místnosti se zavřenými dveřmi, a nejste v přízemí, odkud by se dalo utéct oknem, pak se opatrně dotkněte futer, samotných dveří i kliky. Jsou-li studené, opatrně je pootevřete, a zmonitorujte situaci. V případě volného průběhu se pokoušejte dostat bez prodlení ven. Tak učiňte i u případných dalších dveří během evakuace.

6. Klečte na kolenou a mějte zakrytá ústa

Kouř je mnohem nebezpečnější než samotné plameny, a proto je důležité si chránit dýchací cesty. Z tohoto důvodu je důležité mít ústa krytá kusem látky, která by měla být navlhčená. Dobrý je také pohyb po kolenou, neboť kouř stoupá vzhůru. Je důležité se vyvarovat toho, abyste se ho příliš nadýchali. Je-li to možné, mějte přes sebe přehozenou namočenou deku nebo kabát.

7. Horké dveře neotevírat

Není dobré otevírat horké dveře či kliku. "S největší pravděpodobností je rozsah požáru ve vedlejší místnosti takový, že jej nejste vlastními silami schopni zvládnout. I dřevěné nebo voštinové dveře jsou v tuto chvíli bariérou, která vás byť jen na pár minut může před plameny ochránit,“ varují brněnští hasiči na svém webu.

8. Upozorněte na sebe

Nemůžete-li se z objektu bezpečně dostat, pak zůstaňte na místě bez větrání, tedy utěsněte okna a dveře, a to nejlépe mokrým ručníkem, dekou či peřinou, aby k vám proudilo co nejméně kouře, a hasiče na sebe upozorněte buď máváním z okna nebo vyvěšením bílé látky nebo prostěradla. V bytovém domě vám může pomoci i bušení do radiátoru.

Rozhodně se nesnažte ukrýt po postelí, ve skříni nebo koupelně, jelikož by vás pak záchranáři nemuseli najít. Dostanete-li se do situace, že jste tam, kde už hoří, pootevřete okno, a dýchejte venkovní vzduch, mávejte a volejte o pomoc. Můžete-li na balkon, využijte toho a vyčkávejte na hasiče.