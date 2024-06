Týden do eurovoleb. V Česku by teď vyhrálo ANO, ukazuje průzkum

Vedoucí ANO si nicméně oproti dubnu pohoršilo o 1,4 procenta. Druhá koalice Spolu, která se skládá z kandidátů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, si polepšila o více než dvě procenta na 22,3 procenta. Dvojciferného výsledku by dosáhli ještě Piráti s podporou 12,1 procenta.

Křesla v Evropském parlamentu by si zajistili také Starostové a nezávislí (8,1 %), volební koalice SPD a Trikolory (7,9 %), koalice Stačilo! (7,7 %) v čele s mimoparlamentní KSČM a koalice Přísahy a Motoristů (7,2 %).

Pokud by tak evropské volby opravdu dopadly, získalo by ANO šest křesel v europarlamentu. Spolu by obsadilo pět míst. Tři mandáty by si zajistili Piráti, dva zástupce by do Bruselu vyslali Starostové a koalice SPD s Trikolorou a Stačilo!. Na Přísahu a Motoristy by zbylo jedno místo.

Česko si zvolí nové europoslance v pátek 7. a v sobotu 8. června. Volby do Evropského parlamentu se v zemích sedmadvacítky uskuteční od čtvrtka 6. do neděle 9. června 2024. Dohody ohledně termínu hlasování dosáhlo loni v květnu tehdejší švédské předsednictví.

Poslední evropské volby v České republice proběhly 24. a 25. května 2019. Šest mandátů v nich získalo vítězné hnutí ANO, čtyři místa obsadila ODS. Po třech europoslancích mají momentálně Piráti i Starostové a nezávislí, po dvou KDU-ČSL a SPD. Jednu židli obsadili také komunisté.

Evropský parlament, který zasedá v belgickém Bruselu i francouzském Štrasburku, má aktuálně 705 členů. Českým zástupcům náleží 21 míst.