Ukrajinci už v Česku dostali přes 488 tisíc víz. Minulý týden jich bylo 2472

Úřady odhadují, že aktuálně pobývá v Česku kolem 300.000 ukrajinských uprchlíků a jejich počet se nijak razantně nezvyšuje.

Víza držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Původně měla platit na rok, uprchlíci si je ale budou moci prodloužit o rok do konce března 2024. Postup stanoví novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou po schválení v obou komorách Parlamentu minulý měsíc podepsal i prezident Miloš Zeman.

Úřadům prodloužení ochrany umožní zjistit přesnější údaje o tom, kolik uprchlíků se v Česku skutečně nachází. Pokud si Ukrajinci budou chtít dočasnou ochranu prodloužit, budou se muset do konce března elektronicky zaregistrovat.

Ukrajinští uprchlíci se musí do tří dnů od příjezdu do České republiky nahlásit cizinecké policii. Tuto povinnost nemají děti do 15 let, které tvoří mezi běženci asi třetinu.