UNHCR počítá s potřebou 1,8 mld. Kč na pomoc ukrajinským uprchlíkům v Česku

Česká republika i Slovensko by měly mít možnost zapojit se do poválečné obnovy Ukrajiny, které obě země nyní pomáhají. Šéf slovenské sněmovny Boris Kollár to řekl novinářům po dnešní schůzce s českým prezidentem Petrem Pavlem. Oba politici podle Kollára hovořili nejen o pomoci Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí do této země, ale i o předčasných volbách na Slovensku.