Univerzita Karlova podá stížnost proti odložení případu střelby na FF UK

Gólově nejchudší zápas v dosavadním průběhu Eura v Německu a zároveň první remíza turnaje. Tak se dá popsat utkání skupiny C mezi Slovinskem a Dánskem. To skórovalo jako první a symbolicky se o to postaral Christian Eriksen, který se tak po 1100 dnech od kolapsu na minulém Euru 2021 opět představil v tom nejlepším, protože skóroval. Jeho branka však ke třem bodům pro Seveřany nestačila, jelikož ve druhé půli to byli Slovinci, kteří čím dál více tlačili soupeře a nakonec to vyústilo ve vyrovnání zásluhou Janži v 77. minutě. Přestože na obou týmech bylo ke konci duelu vidět, že by chtěli víc než bod, další branka už v zápase nepadla.