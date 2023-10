ÚS začne projednávat stížnost na novelu valorizace důchodů, kterou podalo ANO

"Já si bezesporu uvědomuji, že v posledních letech je to jeden z nejvážnějších případů, který dostal Ústavní soud na stůl, že je na to upřena pozornost velké části obyvatelstva, že ta věc je komplikovaná. Debaty, které tomu přecházely a které pořád probíhají, ukazují, že ať rozhodne Ústavní soud jakkoliv, tak to nebude vždycky přijímáno s pochopením," uvedl Baxa.

Ústavní soud by podle svého předsedy mohl rozhodnout do konce roku. Veřejnosti by měl každopádně zprostředkovat průběh svých úvah. "To znamená, uvažujeme o tom, že bychom projednali věc veřejně," dodal.

Ústavní stížnost podalo nejsilnější opoziční hnutí ANO v květnu, tedy ještě před červnovou mimořádnou valorizací, jejíž parametry novela upravila. Poslancům ANO vadí, že Sněmovna věc projednávala v legislativní nouzi. Poukazují také na případnou retroaktivitu úpravy.

Červnová mimořádná valorizace kvůli přetrvávající inflaci zvedla procentní výměru všech vyplácených důchodů o 2,3 procenta a o pevnou částku 400 korun, informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Starobní důchody se zvýšily v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhla 20 216 Kč.