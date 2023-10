V Česku teď připadá přes tisíc respiračních nemocí na 100 tisíc lidí

Hygienická služba dnes informovala, že zahájila pravidelné vyhodnocení výsledků monitoringu akutních respiračních onemocnění ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem.

"Tento týden přinesl oproti minulému nárůst nemocnosti u tzv. chřipkových onemocnění o 7 %. U akutních respiračních infekcí včetně chřipky sledujeme 1060 případů na 100 tisíc obyvatel. Nárůst odpovídá sezonnímu období a nedosahuje epidemických hodnot," uvedla HS ČR na sociální síti X.

Ministerstvo zdravotnictví už v uplynulém týdnu doporučilo očkování proti chřipce a covidu-19 a dodržování vhodných preventivních opatření kvůli dalším respiračním onemocněním. Pokud se lidé necítí dobře, mají rýmu, kašel či teplotu, měli by zůstat doma a zabránit tak šíření viru nebo bakterií na další osoby.

"Nemáte-li teplotu, je pravděpodobné, že s rýmou a kašlem jezdíte do školy nebo práce, chodíte nakupovat, účastníte se kulturních a sportovních akcí – chovejte se v tomto případě zodpovědně a ohleduplně: při kašli zakrývejte ústa, doporučuje se kašlat do rukávu, ne do dlaně, kterou poté saháte na tyč v MHD, kliku v bytovém domě, na spolužákův sešit či zboží v obchodě," napsal resort na webu.

Při návštěvách prarodičů či chronicky nemocných, kdy hrozí riziko závažného průběhu respiračního onemocnění, by lidé měli myslet na ochranu dýchacích cest, ať už roušku nebo respirátor, a také na nutnost častějšího větrání.