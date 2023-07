V Praze neplánovaně přistála dvě letadla, cestující měli zástavu srdce

Ve středu musela být na letiště Václava Havla odkloněna linka z Bělehradu do Londýna kvůli srdeční zástavě jedné cestující ženy, která zemřela. Dnes do Prahy kvůli zdravotním problémům pasažéra přistálo letadlo Turkish Airlines, které bylo na trase z Amsterdamu do Istanbulu.

Pasažér na palubě též utrpěl srdeční zástavu a byl předán zdravotníkům po přistání, avšak nebylo upřesněno, zda se jednalo o ženu či muže, uvedl server idnes.cz.

Inspektorát cizinecké policie se zabývá středečním případem. Zatím nejsou známy přesné okolnosti toho, jak k neštěstí došlo, ale zprávy nenasvědčují tomu, že by bylo zapříčiněno cizím zaviněním.

Zdravotníci okamžitě zahájili resuscitaci po přistání letadla, avšak jejich snaha byla neúspěšná a lékař musel potvrdit úmrtí cestujícího.