V Praze proti vládě demonstrovaly už jen stovky Vrábelových příznivců. Policie jednoho zadržela

"My jsme se potkali poprvé před rokem, kdy jsme organizovali s mojí manželkou demonstraci 8. května 2022 na náměstí Republiky. Ta demonstrace byla v době, kdy se všichni báli mluvit, ne, že by se dneska nebáli, a kdy nám vyhrožovali, že půjdeme na tři roky do vězení, když budeme podporovat Rusko," řekl dnes k protestujícím Vrabel. "Ta situace ve společnosti je ale mnohem horší, než byla před rokem. Ta situace je dneska taková, že stovka lidí je trestně stíhaná za své politické názory," dodal. V reakci na jeho slova lidé skandovali a tleskali.

Vrabelovi soud v dubnu nepravomocně uložil čtyřměsíční podmíněný trest s odkladem na rok a půl za šíření poplašné zprávy. Jeho výroky o tom, že Česko plánuje použít jaderné zbraně proti Rusku a následném ruském útoku na ČR, byly podle soudce Lukáše Svrčka schopné vyvolat v části společnosti obavy a znepokojení.

V proslovech se na demonstraci vystřídali také bývalý premiér a někdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek, někdejší předseda Valného shromáždění OSN a ministr zahraničí za ČSSD Jan Kavan, komunistický politik Josef Skála nebo bývalý poslanec Lubomír Volný, který byl do Sněmovny zvolen za SPD. Skála později uvedl, že chce založit nový politický subjekt. Vrabel zase mluvil o vytvoření vlastenecké koalice, která by sestavovala společné kandidátní listiny pro volby.

"Situace v republice je velmi vážná. Životní úroveň se za minulý a tento rok propadne v průměru až o čtvrtinu. A nejméně o čtvrtinu klesne hodnota úspor našim občanům. Zažíváme něco podobného, co v roce 1953 zažili naše rodiče a prarodiče při Zápotockého měnové reformě," uvedl Paroubek. Kritizoval také přístup České národní banky k boji proti inflaci nebo česko-americkou dohodu o obranné spolupráci. Demonstrující při zmínkách o ministryni obrany Janě Černochové nebo premiéru Petru Fialovi (oba ODS) vykřikovali "demisi" a "hanba".

Lidé na Václavském náměstí také drželi transparenty s nápisy "Chceme zpět levné energie" nebo "Pryč s NATO". Někteří nesli vlajky KSČM, u stánků bylo možné podepsat různé petice.

Protestující před Národním muzeem naopak měli cedule s hesly "Mír nastane, když zvítězí Ukrajina" či "Rychlé vítězství Ukrajiny = stálý mír ve světě". Kromě ukrajinských a českých vlajek bylo možné před budovou muzea spatřit také vlajky NATO a EU. Živá kapela pak hrála českou, ukrajinskou a evropskou hymnu.

Před začátkem akce zaznamenala zpravodajka ČTK slovní potyčku mezi českým a ukrajinským občanem, která se ale obešla bez zásahu policie. Později byl jeden demonstrant zadržen pro podezření z trestného činu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. "Pražští kriminalisté již v minulosti muže pro stejný trestný čin stíhali," řekla k zadrženému mluvčí policie. Zbytek akce se potom už podle policie obešel bez dalších incidentů.