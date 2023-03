V Trutnově začíná jezdit městská vlaková linka, kupony MHD platí i ve vlacích

Současně ode dneška mohou držitelé měsíčních a čtvrtletních časových jízdenek trutnovské MHD cestovat na ně i ve všech vlacích na území města.

Vlaková linka by měla lidem umožnit dostat se ve směru od Libče do centra města snáze a rychleji. Měla by být alternativou k cestování auty po přetížené Polské ulici ve čtvrti Poříčí. Město by linku mělo dotovat částkou asi 1,4 milionu korun ročně.

Předplacené kupony MHD cestujícím nově platí ve všech vlacích v obvodu města u dopravců České dráhy a GW Train Regio. Cestující s časovou jízdenkou MHD si tak nemusejí kupovat jízdenku do vlaku. "Vlaky se tím stanou nedílnou součástí MHD v Trutnově a významně se tak rozšíří nabídka spojů, a tím i atraktivita hromadné dopravy," uvedl starosta Michal Rosa (ODS).

Na akceptování časového jízdného MHD i ve vlacích se město Trutnov dohodlo s Královéhradeckým krajem, který je objednavatelem regionální vlakové dopravy. Město za to kraji zaplatí kompenzaci necelých 225.000 korun, a to za období od 1. března do 8. prosince 2023. Od prosince 2023, kdy začnou platit nové jízdní řády, se bude jednat o nové smlouvě.