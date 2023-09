Válek vyzval k očkování proti covidu a chřipce. Počet nakažených narůstá

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zřejmě vydal na cestu do Ruska, kde by se měl ve Vladivostoku setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes to uvedla agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj v jihokorejské vládě. K setkání mezi Kimem a Putinem by mohlo dojít v úterý.