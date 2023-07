Valorizace důchodu: My krátíme penze? "Je to lež, naprostý nesmysl a nepravda," ozval se ministr Jurečka

Ministr zdůraznil, že důchody jsou již nyní na historicky nejvyšší úrovni. Po červnové valorizaci dosáhl průměrný starobní důchod částky 20 200 korun měsíčně a v lednu by to mohlo být 20 700 korun. To znamená růst o 7 200 korun za posledních 5 let.

Navzdory změnám v rámci důchodové reformy budou penze stále pravidelně navýšeny od prvního ledna. Ministr Jurečka vysvětlil, že každoroční navýšení bude plně kompenzovat inflaci. Tvrdí, že opozice nepravdivě tvrdí, že důchodce jsou okrádáni, protože důchody neustále rostou a budou i nadále růst. Valorizace také zohlední jednu třetinu růstu reálných mezd nad rámec inflace, což platilo do konce roku 2017.

Ministr také upozornil na výrazné zvýšení důchodů v posledních letech ve srovnání s okolními zeměmi. Před deseti lety byl důchod polovinou současné hodnoty. Celkově za dobu vlády důchody vzrostly přibližně o třetinu. Kromě toho připomněl zavedení výchovného, které zvýšilo důchody o 500 korun za každé vychované dítě.

Poslanci budou projednávat ve třetím čtení chystané změny v důchodech tuto středu. Už druhé kolo sněmovní schůze trvalo dlouhé hodiny, proto se očekává, že opozice bude obstruovat i tentokrát. Proti tvrzení z řad hnutí ANO a SPD, že vláda chce krátit lidem penzi, se Jurečka důrazně ohradil.

„Pokud jde o valorizace, tady chci jednoznačně odmítnout lež, která zaznívá především z řad mých opozičních kolegů ve Sněmovně, kteří říkají, že budeme někomu krátit nebo snižovat jejich důchody. To je naprostý nesmysl, je to nepravda,“ uvedl před novináři ministr práce a sociálních věcí.

„Zkracuje se doba pro předčasný důchod z pěti let na tři roky. Upravuje se koeficient krácení, zvyšuje se podmínka pro počet pojistných let na 40. Připomínám jenom to, a je to důležité, že starobní důchodci odchází do řádných důchodů a mají odpracováno průměrně 44,5 roku pojistné doby,“ uvedl dále na tiskové konferenci.

„Třetí čtení novely zákona důchodového pojištění upravuje dvě oblasti – jak podmínky pro předčasné odchody do důchodů, tak podmínky pro valorizace, a to jak řádné, tak mimořádné. Cílem novelizace je, abychom už v tomto kroku přispěli k tomu, že důchodový systém bude stabilní a bude garantovat důstojnou penzi i pro dnešní děti a vnoučata starobních důchodců,“ dodal Jurečka.