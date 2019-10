Nehospodárné rozhodnutí není vždy trestný čin? Ústavní soudce vynesl překvapivý nález

Podle ústavního soudce je v případě pochybení vedoucího pracovníka nutné pokaždé zvážit, zda není na místě zvolit mírnější řešení, třeba pracovněprávní nebo služební postih, eventuálně uplatnit odpovědnost podle civilního či správního práva.

Od vedoucích pracovníků ve státní správě i byznysu se podle Šimíčka očekává odvaha, snaha hledat řešení a vzít na sebe odpovědnost. "Pokud by došlo k situaci, že trestněprávní řešení nebude hledáno jako poslední v řadě, ale první v řadě, tak reálně hrozí, že potom vedoucí pracovníci příslušnou odvahu hledat nějaké řešení mít nebudou," řekl Šimíček.

Jako soudce zpravodaj dnes Šimíček vyhlásil nález, kterým Ústavní soud (ÚS) zrušil verdikt nad někdejším náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem. Zadal posudky, které později justice označila za nadbytečné a uložila mu podmínku za porušení povinnosti při správě cizího majetku.

"Ne každé neracionální či nehospodárné jednání je nutně i jednáním, které by mělo být postiženo trestněprávními nástroji," uvedl ÚS v nálezu. Pokud by tato zásada neplatila, lidé by se podle ÚS nejspíš chovali v souladu s heslem "kdo nic nedělá, ani nic nezkazí".

"Od vedoucích pracovníků se přitom očekává pravý opak: invence, kreativita a schopnost nést za svoje rozhodnutí i odpovědnost, která však má být vedena v trestněprávní rovině teprve v krajním případě," napsali v nálezu ústavní soudci.