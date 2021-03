On-line sčítání lidu se kvůli výpadku prodlužuje o měsíc

Český statistický úřad po sobotním takřka celodenním výpadku elektronického systému pro sčítání lidu prodloužil možnost vyplňovat on-line formuláře do 11. května, tedy do konce celého sčítání. Původně měla on-line fáze trvat do 9. dubna. ČTK to dnes sdělila mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová.