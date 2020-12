Stopy pro běžkaře v ohrožení. Obcím na Šumavě vyvstalo několik problémů naráz

Rolby z Kvildy vyjížděly v minulých letech na údržbu stop několikrát týdně. Obec, kde žije pár desítek obyvatel, za servis ročně zaplatila více než půl milionu korun. Podle starosty Kvildy Václava Vostradovského (STAN) jde o relativně vysokou položku ročního rozpočtu.

"Navíc šumavský národní park kvůli ochraně tetřeva stanovil nové podmínky a ty nám práci ještě zkomplikují," řekl Vostradovský. Podle něj tak rolby na některé úseky budou moci vyjet až hodinu po rozednění a nejpozději hodinu před setměním. "Je to složité z několika důvodů. Rolbaři většinou mají svá povolání a až po něm mohou udržovat stopy. Další komplikaci vidím v tom, že čerstvě upravené stopy musí vymrznout, než do nich vjedou běžkaři. Proto je dobré protahovat je večer, aby do rána ztvrdly," uvedl Vostradovský.

Podle něj nová pravidla šumavského národního parku na některých místech prakticky nedovolí údržbu stop ve večerních hodinách. "Podmínky teprve dolaďujeme a věříme, že najdeme rozumnou cestu pro obě strany," řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Vostradovský připustil, že Kvilda s ohledem na současnou situaci bude upravovat stopy jen před víkendem. Důvodem je i finanční náročnost. "A ta trápí i jiné obce na Šumavě. Nemáme žádného velkého partnera, který by nám přispíval. Podle mě je proto jedinou cestou zpoplatnění stop," řekl Vostradosvký.