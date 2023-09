Vesnicí roku 2023 je Ostrožská Lhota. Najdete ji na Uherskohradišťsku

"Rád bych pogratuloval všem oceněným a současně jim popřál, aby byl pro ně úspěch v soutěži tím správným impulsem do další práce. Jsou skvělou inspirací pro další obce, které se, věřím v hojném počtu, přihlásí i do dalšího ročníku," řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.



Do letošního 27. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 175 obcí. Nejvíce přihlášených bylo z Plzeňského kraje (20). Vítěz a nositel titulu Vesnice roku 2023 získá finanční odměnu formou dotace ve výši až 2,6 milionu korun od Ministerstva pro místní rozvoj.



V kategorii Cena veřejnosti, kdy o vítězi rozhodovali občané svým hlasováním, zvítězila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě. Koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče pak obdržela Andělská Hora z Karlovarského kraje.

"Vesnice roku je oslava českého venkova, který se nemá za co stydět v evropském ani v celosvětovém měřítku. Nejde o soutěž miss, ale o posouzení toho, jak vesnice umí proměňovat potenciál pro svůj rozvoj. Malé obce jsou naším rodinným stříbrem, a je až neuvěřitelné, co všechno dokážou. Díky soutěži Vesnice roku je to vidět," uvedl náměstek Radim Sršeň.