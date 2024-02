Většina Čechů chce, aby válka na Ukrajině rychle skončila. I kdyby měl Kyjev obětovat území

Procento lidí podporujících rychlé ukončení války se oproti loňskému roku mírně zvýšilo. Přesto většina obyvatel Česka stále považuje Rusko za hlavního viníka vzniku konfliktu a souhlasí s tím, že by měli být ukrajinští uprchlíci v Česku přijati.

Podle průzkumu si 69 procent respondentů myslí, že by Česko mělo usilovat o co nejrychlejší ukončení války na Ukrajině, i když to může znamenat, že některá území zůstanou pod kontrolou Ruska. Ostatní by naopak podpořili Ukrajinu v úsilí získat zpět území okupovaná Ruskem, i kdyby to znamenalo prodloužení bojů.

Předchozí průzkumy naznačovaly nižší podíl lidí podporujících rychlé ukončení války. Například v září minulého roku to bylo 62 procent respondentů a v červnu 64 procent. Většina mladších lidí ve věku od 18 do 29 let by podpořila rychlé ukončení konfliktu, i když v této skupině převládají zastánci rychlého ukončení války.

Více než polovina obyvatel Česka stále stojí za ukrajinskými uprchlíky, přičemž 53 procent respondentů souhlasí s tím, že by Česko mělo nadále umožňovat jejich pobyt. Podpora pro tuto politiku se drží nad polovinou populace, i když se mírně mění. V září 2023 podporovalo pobyt uprchlíků 51 procent lidí a loni v červnu 56 procent.

Průzkum agentury STEM také zkoumal postoje Čechů k válce na Ukrajině a zjišťoval, kdo je podle nich zodpovědný za konflikt. Téměř dvě třetiny respondentů uváděly, že Rusko je jednoznačným viníkem.

Většina Čechů také preferuje směřování země na Západ, a to 56 procent obyvatel, zatímco pouze 4 procenta by preferovalo orientaci směrem na Východ. Většina populace, 65 procent, zastává protiruské postoje, i když část z nich podporuje rychlé ukončení války.