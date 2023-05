Vláda by měla úsporný balíček stáhnout, míní Schillerová. Peníze by měla vzít jinde

Vláda by měla stáhnout návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů jako celek. Ve svém konsolidačním úsilí by se měla zaměřit hlavně na výdaje rozpočtu v kombinaci se zvýšením některých daní, například z tabáku, alkoholu nebo hazardu a také řádným zdaněním globálních firem. Na dotaz ČTK to uvedla bývalá ministryně financí a současná předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová. V delším období má pak podle ní vláda přispět ke konsolidaci veřejných financí lepším výběrem již zavedených daní, bojem s daňovými úniky a podvody, stejně jako podporou podnikání, investicemi do inovací a vzdělání.