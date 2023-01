Vláda schválila pravidla podpory pro velké firmy kvůli cenám energií

Vláda loni na podzim stanovila cenové stropy energií, a to na 6000 Kč za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 Kč za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Maximální ceny vláda schválila pro domácnosti, malé a střední podniky a veřejné instituce, organizace a na konci roku i pro velké společnosti. U firem bude zastropování omezeno do 80 procent nejvyšší měsíční spotřeby z posledních pěti let, což je má motivovat k úsporám.

Dnes schválená pravidla pro velké firmy označil Síkela za poslední kamínek mozaiky řešení dopadů vysokých cen energií. Zdůraznil, že české firmy budou mít nárok na pomoc ve stejném objemu jako jejich konkurenti z jiných zemí Evropské unie, a nebudou proto vůči nim znevýhodněni.

Podle pravidel budou firmy rozděleny do pěti skupin. Základní skupina, která není omezována žádnými podmínkami, může díky limitu na energiích ušetřit až 48 milionů korun. V případě, že firma ušetří zastropováním ceny energií maximálně polovinu způsobilých nákladů na dodávku energie, může podpora dosáhnout 96 milionů korun.

Pro další tři skupiny podpory je podmínkou pokles zisku před zdaněním a odpisy (EBITDA) nejméně o 30 procent proti roku 2021. V první skupině mohou firmy, v nichž podpora nepřesáhne 40 procent způsobilých nákladů na dodávku energií, získat až 2,4 miliardy korun. Zbývající skupiny jsou pro energeticky náročné podniky, které mohou získat podporu 1,2 nebo 3,6 miliardy korun. Za energeticky náročné podniky jsou považovány ty firmy, které vynaložily na nákup elektřiny a plynu nejméně tři procenta ročního čistého obratu nebo šest procent čistého obratu za první pololetí 2022.

Velké firmy o využití cenového stropu na energie čtvrtletně žádají své dodavatele. Pokud by maximální výši úspory přesáhly, měly by tu část nad maximem vrátit státu. Ten to bude kontrolovat podle jejich výkazů. Ostatní odběratelé mají zastropované ceny od dodavatelů automaticky.

Vláda se podle Síkely nechystá snižovat cenové stropy na energie

Vláda se nechystá snížit cenové stropy, které stanovila na dodávky elektřinu a plyn. Budou platit na celý letošní rok, jak bylo plánováno, řekl dnes po jednání kabinetu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Zároveň uvítal, že se na trhu objevují nabídky obchodníků na dodávky energií pod úrovní cenového stropu.

Síkela dnes řekl, že cílem cenových stropů bylo dát lidem i firmám jistotu, že energie nezdraží nad určitou hranici. Nynější nabídky obchodníků pod úrovní stropů ale nevidí jako důvod se stanovenou hranicí pohybovat. "Není v našem zájmu teď cenové stropy snižovat, v našem zájmu je co nejrychleji se vrátit k normálnímu fungování," řekl. Cenové stropy tak budou platit celý letošní rok. A pokud by se ukázalo, že nadále nejsou potřeba, kabinet od nich od příštího roku upustí, uvedl ministr.

Nabídky obchodníků pod cenovým stropem Síkela vítá. Podle něj to pomůže nejen domácnostem a firmám, ale i finančnímu zdraví státu. Náklady na rozdíl mezi cenou energií a cenovým stropem nese stát, odhady úřadů zatím počítají s částkami od 100 miliard Kč do 240 miliard Kč za rok. Vláda chce na pokrytí těchto výdajů využít příjmy z loni přijatých mimořádných odvodů. Jde především o daň z neočekávaných zisků, která se vztahuje na energetické, petrochemické a těžební firmy a některé banky, a mimořádné odvody z nadměrných tržeb energetických firem.

Síkela dnes také ocenil energetické úspory, jichž Česko letos dosáhlo. Podle něj je pro letošní zimu vyřešená otázka zásobování plynem a jsou i dobré vyhlídky pro příští topnou sezonu. Podle něj by dostatečné naplnění zásobníků po zimě mohlo přispět k tomu, že nebude v Evropě nárazová vysoká poptávka po plynu, a tím pádem nenastane ani podobný cenový šok jako v loňském roce.