Vláda schválila změny v důchodech. Půjde o ně žádat online, upraví se výplatní termíny

Vláda novelu zákona schválila se změnou, vyplývá z informací na webu Úřadu vlády. Nová úprava přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů, především zavádí možnost podání žádosti o důchod online s účinností od 1. prosince 2023. Má také dojít ke zpřehlednění výplatních termínů, informuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Online půjde od prosince zažádat o všechny typy důchodů. Formulář bude dostupný na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K přihlášení bude sloužit elektronická identita. Zachována zůstane i možnost sepsat žádost na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení.

"Jde o další významný krok, kterým zlepšujeme služby pro klienty ČSSZ. Lidé budou moci vyřídit celou žádost o důchod bez toho, aby museli osobně na úřad. Jsem rád, že se nám konečně daří digitalizovat státní správu a ulehčit tak život občanům," uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novela také snižuje počet výplatních termínů důchodů, které jsou nyní vypláceny od 2. do 24. dne v měsíci. Během dvou let bude rozsah zúžen do jediného týdne. Podle Jurečky pominuly historické důvody rozložení výplatních termínů do celého měsíce.

Součástí změn mělo být původně také odpuštění sociálních odvodů pracujícím důchodcům. Ministr nakonec návrh předloží až jako součást důchodové reformy, kterou hodlá představit na začátku května.