Vládní spor o zákaz HHC. Čtyři strany ho prosadily, Piráti navrhovali jiné řešení

Podle lidovců je zákaz pouze dočasným řešením, v plánu je totiž vytvoření seznamu psychomodulačních látek, který umožní pružně reagovat na nové syntetické látky na trhu, a také fungujícího a dostatečně financovaného systému prevence proti závislosti na drogách včetně alkoholu.

"Nikdo z nás, kdo máme děti, nechceme končit tak, že je budeme odvážet na jednotku intenzivní péče kvůli návykovým látkám. Proto jsme jako lidovci navrhovali řešit situaci ohledně HHC na úrovni vlády už loni v létě. Vláda tehdy naše obavy nevyslyšela a dnes se ukazuje, že to byla chyba," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle kterého je úplný zákaz v tuto chvíli jediným možným řešením.

"Neexistuje totiž žádné hodnocení rizik, které by mohla využít potravinářská inspekce k zákazu potravin s touto látkou. Získání zmíněného hodnocení rizik totiž nejprve vyžaduje zdlouhavou vědeckou práci. Nelze to prostě napsat na list papíru. Oproti tomu po tom, co dnes vláda zařadila nejen HHC na seznam návykových látek, tento krok v co nejkratší době potvrdí Evropská komise a zákaz vejde v platnost. To je nejúčinnější způsob, jak zabránit dalším otravám malých dětí," vysvětlil.

Místopředseda strany a její zdravotnický expert Tom Philipp (KDU-ČSL) podotkl, že návrh dlouhodobého a systémového řešení počítá s vytvořením nové kategorie psychomoduačních látek, kdy by byl zakázán prodej dětem, prodej v automatech či přes internet a zároveň byla stanovena jasná pravidla pro obaly takových produktů.

Od zákazu se nicméně distancovali Piráti, podle nich ho zbylé čtyři vládní strany podpořily navzdory varováním expertů. Sami navrhovali v souladu s doporučeními odborníků opatření obecné povahy, které by se týkalo pouze produktů, které napodobují potraviny určené pro běžnou konzumaci.

"Mrzí mě, že další vládní strany přistoupily k tomuto polovičatému, pokud ho tak vůbec mohu nazvat, řešení. Obecný plošný zákaz všech produktů s HHC ničemu nepomůže. Naopak může urychlit nástup jiných, možná nebezpečnějších látek na trh. To bohužel dobře známe i z okolních zemí. S týmem národního protidrogového koordinátora a příslušnými orgány jsme přitom vypracovali návrh, který by cukrovinky s HHC - a pouze cukrovinky - dostal z trhu rychle a účinně, a který by nevedl k rozšiřování šedé zóny o další neprozkoumané a velmi pravděpodobně rizikovější alternativy," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Piráti zmínili, že usilovně pracují na komplexním pozměňovacím návrhu k zákonu o psychomodulačních látkách, který situaci vyřeší systémově. Ve Sněmovně ho chtějí předložit během druhého čtení. Zařazení látek mezi zakázané nebo naopak psychomodulační bude podle návrhu v souladu s programovým prohlášením vlády probíhat podle míry jejich škodlivosti. Výrobky by si nově mohli koupit pouze lidé starší 18 let a prodávat by je mohli za jasně daných podmínek jen registrované firmy.

Prodejci budou mimo jiné muset uvádět účinky, možná rizika i doporučené dávkování a na produkty nebude povolena reklama. Návrh také zvýší příjmy státního rozpočtu, počítá totiž s poplatky a do budoucna i se spotřební daní.