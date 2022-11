Výhodný předčasný důchod či výchovné. Benefitů v rámci penzí je teď k mání celá řada

Uplynul už téměř měsíc od chvíle, kdy Česká správa sociálního zabezpčení (ČSSZ) upozornila, že senioři s nárokem na starobní důchod v roce 2023 mohou zvážit podání žádosti o předčasný důchod bez výplaty ještě do konce letošního roku. Kvůli letošním vysokým valorizacím si tak totiž mohou do budoucna zajistit vyšší příjem.

Správa to ilustrovala na modelovém příkladu pana Kříže, který by měl nastoupit do důchodu v únoru 2023. Tou dobou bude doba jeho pojištění činit 46 let a osobní vyměřovací základ 28 tisíc korun.

"Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, pak jeho penze v roce 2023 dosáhne 19 936 Kč. Jestliže o řádný důchod zažádá až k únoru 2023, pak mu bude vyplácena penze ve výši 18 306 Kč, tedy o 1630 korun méně," vysvětlila správa, která v posledních týdnech čelí enormnímu zájmu žadatelů. Proto také připomněla, že na úřad není nutné dorazit osobně.

Už od září je navíc možné žádat o tzv. výchovné, které od 1. ledna 2023 zvýší penzi o 500 korun tomu z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahu. Podle ministerstva práce a sociálních věcí jej automaticky dostanou ženy, které již důchod pobírají.

Podání žádosti se týká především mužů, kteří si výchovné nárokují a důchod již mají přiznaný. Konkrétní výčet situací, kdy je potřeba samostatnou žádost podat, najdou lidé společně s formulářem na stránkách ČSSZ.