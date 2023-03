Zdravotnická zařízení by opět mohla dostat náhrady za ztráty kvůli covidu

Ministerstvo by pravomoc k vydání vyhlášky nemuselo využít, pokud by byly ztráty zdravotnických zařízení zanedbatelné. "V případě, že by celkové dopady epidemie covid-19 v roce 2022 byly nevýznamné, nebude zmocnění k vydání kompenzační vyhlášky využito a kompenzace nebudou stanoveny," stojí v důvodové zprávě.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) označil návrh zákona za pojistku. Z nynějších údajů podle něho nevyplývá, že by byly náhrady potřebné, přesná data ale budou až na konci prvního pololetí. "Rozhodně neplánují, že by případná vyhláška měla zásadně zasáhnout do hospodaření zdravotních pojišťoven," řekl ministr. Senát předlohu schválil hlasy 69 ze 73 přítomných členů, proti byl jeden.

Covid-19 výrazněji dopadl na poskytovatele zdravotní péče zejména na začátku epidemie, kdy se rušila nebo odkládala plánovaná vyšetření a zákroky a nemocnice se musely starat o náročnější pacienty s tímto onemocněním. Počet hospitalizací na akutních lůžkách nemocnic byl kvůli epidemii nižší podle ministerstva ještě i v prvním pololetí loňského roku.

Propady zaznamenala podle dřívějšího Válkova vyjádření i následná péče, která zahrnuje například léčebny dlouhodobě nemocných nebo rehabilitační ústavy, a lázeňská péče. Případnou potřebu nahradit zdravotnickým zařízením propad příjmů ministerstvo zdůvodnilo stálými náklady, zejména na platy, případně na energie.