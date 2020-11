Česko eviduje 1887 nových případů nemoci covid, nejméně od 5. října

Většina nakažených měla mírný průběh nemoci. S koronavirem zemřelo od března 6208 lidí. Za neděli bylo úmrtí 65, což je zatím nejnižší denní počet za poslední měsíc. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně je v zemi 126.602 nakažených. Podle posledních dostupných údajů bylo v sobotu v nemocnicích hospitalizováno s covidem 7200 lidí, u téměř 1100 z nich lékaři hodnotili stav jako vážný.

Šíření epidemie v Česku podle odborníků zejména v posledním týdnu zpomaluje, počty nových pozitivních testů jsou v mezitýdenním srovnání nižší. Současně ale v minulém týdnu ubylo testů. V pondělí a úterý počet testů proti předchozímu týdnu klesl o tisíce, ve zbývajících dnech týdne pak o více než 10.000. O počtu testů provedených v neděli bude ministerstvo informovat dnes po 18:00. Mezi testovanými je stále přibližně čtvrtina nakažených, v sobotu podíl prokázaných nákaz na počtu testů činil 26 procent.

Počet úmrtí se dál zvyšuje. Od začátku listopadu zemřelo přes 2700 lidí s koronavirem, nejvíce jich bylo 250 v úterý 3. listopadu. Minulý týden bylo denně obětí od 130 do 200, za neděli ministerstvo zatím eviduje 65 zemřelých, což je nejméně za poslední měsíc. Při pozdějších aktualizacích se ale údaje o úmrtích většinou mění.

Nejhorší situace zůstává momentálně na Vysočině, čtyři z jejích pěti okresů jsou nejvíce zasaženými v republice. Na Havlíčkobrodsku hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 707 nakažených na 100.000 obyvatel, na Pelhřimovsku 689. Přes 600 případů na 100.000 obyvatel má také Žďársko a Jihlavsko.

Laboratoře v Praze potvrdily v neděli 135 případů nákazy koronavirem. Je to nejméně za dva měsíce, naposledy 7. září testy prokázaly stejný počet. V porovnání se sobotou je údaj poloviční a proti předchozí neděli o 65 nižší. O víkendu se ale zpravidla méně testuje. Vyplývá to z dnešních údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V porovnání s ostatními okresy republiky je koronavirová situace v Praze a okrese Praha-západ nyní nejpříznivější.

Denní nárůsty pozitivně testovaných se hlavním městě drží od čtvrtka pod 500. Nejhorší situace byla v metropoli v říjnu, kdy byly denní nárůsty vyšší než 1000. Nejvíce to bylo 22. října, kdy laboratoře prokázaly 1708 případů.

Od začátku epidemie se v Praze koronavirem nakazilo 55.634 lidí, přes 44.000 se jich z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v metropoli zhruba 10.976 nakažených, většina má mírný průběh nemoci.

⚠️V Praze evidujeme za neděli 15.11.2020 / 135 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

S nemocí covid-19 dosud zemřelo v Praze 607 lidí. Na neděli zatím připadá šest úmrtí, tyto údaje se ale při pozdějších aktualizacích většinou mění. Minulý týden nejvyšší denní nárůst počtu zemřelých zatím činil 13 ve čtvrtek, v předchozích týdnech byl ale vyšší. Dosud nejvyšší denní nárůsty jsou ze 4. a 3. listopadu, kdy bylo 24 a 23 obětí.

Za uplynulých sedm dní je v Praze na 100.000 obyvatel 205 nakažených, je to nejméně v republice. Naopak nejvíce zasažené je Havlíčkobrodsko, kde hygienici za uplynulých sedm dní zaznamenali 707 nakažených na 100.000 obyvatel.

Ministerstvo zdravotnictví začne ode dneška každý den zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se budou uvolňovat, nebo zpřísňovat protikoronavirová opatření.

Pokud zůstane číslo do středy pod hodnotou 75, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření, platit by mohlo od příštího pondělí. Přesun by znamenal třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň nebo posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00 hodin. Detaily o případném rozvolňování ve školství dnes na tiskové konferenci představí ministr Robert Plaga. Ve středu se do školních lavic vrátí prvňáci a druháci a také žáci speciálních škol.

Vláda se dnes bude zabývat návrhem na prodloužení nouzového stavu, ministr zdravotnictví chce požádat Sněmovnu o prodloužení o 30 dní. Aktuálně platí stav nouze do tohoto pátku. Dolní komora by o prodloužení zřejmě měla jednat ve čtvrtek.