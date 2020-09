Česko mění mapu cestovatele. Kanárské ostrovy budou v kategorii vysoce rizikové

Kanárské ostrovy budou podle mapy cestovatele do zemí s vysokým rizikem nákazy zařazeny od pondělí, ministerstvo to už ale avizovalo před týdnem. Na české občany se po návratu vztahuje povinnost do 72 hodin podstoupit test na koronavirus na území České republiky. Španělsko totiž překračuje 100 případů pozitivně testovaných na 100.000 obyvatel, u Rumunska je to podle resortu 83 až 85 případů. Chorvatsko zůstává též pod limitem, zatímco ve Francii se situace výrazně zhoršila, uvedlo ministerstvo.

"Vzhledem k současné situaci ohledně zvýšeného výskytu onemocnění v evropských zemích doporučujeme všem občanům ČR dobře zvážit cestování do rizikových oblastí, které mají vyšší počty případů onemocnění. Při cestách je nutné dbát na ochranu sebe a svého okolí a řídit se důsledně pravidly v dané zemi," uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Povinností každého cestovatele je po návratu z rizikové oblasti co nejdříve informovat krajskou hygienickou stanici a absolvovat test na covid-19. "Výsledek je pak nutné oznámit hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od příjezdu do ČR," dodala Rážová. Do oznámení výsledku lidé mají omezený volný pohyb vyjma cest do práce, školy, k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a podobně. V případě neabsolvování testu musí cestovatel do čtrnáctidenní karantény.