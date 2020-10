Česko prochází těžkými časy. Evropská komise dodá 30 plicních ventilátorů

"Děkuju za solidaritu a velmi rychlou reakci. Moc si té pomoci vážíme," napsal také premiér.

Von der Leyenová následně ve videu na twitteru uvedla, že Česko čelí jedné z nejtěžších situací v Evropě. "Nemocnice potřebují zdravotnické vybavení. EU je zde, aby pomohla. Zavolala jsem Andreji Babišovi, abych mu sdělila, že rychle posíláme první sadu 30 ventilátorů z naší rezervy. Další pomoc bude následovat," napsala k příspěvku. Ve videu dále zmínila, že je komise v kontaktu s dalšími členskými státy k zajištění dalších ventilátorů pro ČR.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ