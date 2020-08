Covid-19: Za neděli přibylo v Česku nejméně případů v minulém týdnu

Od začátku epidemie zaznamenaly laboratoře celkem 18.355 pozitivních testů, 70 procent nakažených se z nemoci už vyléčilo a 390 zemřelo. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

2855 odebraných vzorků tento týden v @uvn_praha. Do laboratoře putují v trojobalu. Vzorek odebraný do označené odběrové soupravy (1. obal) je uložen do těsnící pevné nádoby (2. obal) a následně do transportního boxu (3. obal), kam se vkládá i vytištěná e-žádanka. pic.twitter.com/bWn32pbCZ4