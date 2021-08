Čtvrtina dětí mezi 12 a 15 roky má aspoň jednu dávku očkování

Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Dětí s ukončeným očkováním se nebude týkat povinné testování ve školách na začátku září.

V populaci od 12 do 15 let je podle statistiků asi 456.500 dětí. Ukončené očkování proti covidu-19 má 13 procent, jednu dávku dostalo dalších 12,5 procenta dětí v tomto věku. Ve věku 16 až 29 let je v ČR 1,485 mladých lidí. Ukončené očkování má necelých 41 procent, jednu dávku pak asi sedm procent.

Epidemie, která má nyní mírný průběh, se šíří především mezi mladými lidmi od 12 do 29 let. Na 100.000 lidí v tomto věku připadá asi 25 až 28 nových případů týdně. Tento údaj, nazývaný též incidenčním číslem, nyní dosahuje pro celou republiku hodnoty 12. I přesto počet nových případů u mladých dosahuje jen zlomku toho, co bylo zaznamenáno při jarní vlně epidemie a epidemická situace v populaci mladých lidí i malých dětí vypadá podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška stabilizovaně.

Školní děti se budou povinně testovat 1., 6. a 9. září. Test nemusí absolvovat očkovaní. Testování školáků přinese podle statistiků obraz o nákaze v celé populaci. "Bude velmi reprezentativní a hlavně kontakty budou dotrasovány a my uvidíme potenciál šíření nákazy," poznamenal Dušek. Na základě dat, které vzejdou ze školního testování a celkového vývoje v prvních dvou až třech týdnech září, může ministerstvo zvážit revizi některých protiepidemických opatření.

V některých evropských státech rostou počty nových případů už nyní, podle Duška ale neroste mortalita a tlak na nemocnice. Dušek doufá, že podobným směrem se epidemie bude vyvíjet i v Česku. Podle zdravotnických statistiků je jasné, že s návratem lidí do zaměstnání a dětí do škol začne epidemie covidu-19 růst. Vývoj by ale neměl být tak dramatický jako loni.

Pro omezení šíření nákazy by bylo podle Duška dobré, aby se nechali očkovat i rodiče malých dětí, protože pro malé děti ještě není očkování dostupné. V generaci třicátníků dostalo alespoň jednu dávku očkování zhruba polovina lidí. Statistici očekávají, že se mezi dětmi, které samy nemusí mít příznaky nemoci, bude epidemie šířit. "Když se rodiče malých dětí nechají očkovat, je to obrovská šance, že zavřeme šíření nákazy," dodal Dušek.