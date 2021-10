Data ukazují, jak dobře chrání očkování proti covidu

S růstem počtu nových případů v posledních dnech se rozdíl ještě zvyšuje, v úterý bylo z nových případů 66 za poslední týden mezi 100.000 očkovanými a 422 mezi neočkovanými, rozdíl je tedy více než než šestinásobný. Vyplývá to z úterních dat o šíření nákazy, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Odborníci upozorňují, že data o podílu očkovaných mezi nakaženými a hospitalizovanými se často vykládají chybně.

Hospitalizovaných bylo v úterý asi 1100 lidí, do statistik přibylo přes 6000 nově pozitivních. "V nemocnicích jsou desítky procent naočkovaných lidí a velmi často se to na sociálních sítích používá jako argument, že očkování nefunguje," řekl Českému rozhlasu Plus biochemik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka. "Jediný správný způsob je počítat v rámci věkové kohorty, očkování opravdu chrání," dodal.

Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo v říjnu mezi nakaženými 73,7 procenta neočkovaných, mezi hospitalizovanými 68,1 procenta a u lidí na jednotkách intenzivní péče 78 procent. Skupiny očkovaných a neočkovaných ale nejsou stejně velké, z dospělých jsou očkovány zhruba dvě třetiny. Mezi mladými je to kolem 50 procent, u seniorů přes 80 procent.

Podle prezentace dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), která byla představena v úterý, je redukce nákaz u pacientů nad 16 let více než 75 procent, u lidí nad 65 let asi 63 procent. Ochranu před vážným průběhem má očkování u lidí nad 16 let asi 77 procent, u lidí nad 65 let 84 procent.

Mezi neočkovanými pacienty na JIP silně převažují věkové kategorie pod 70 let. U populace s dokončeným očkováním naopak převažují seniorní pacienti, typicky trpící vážnými chorobami, píše se v prezentaci. Pod 70 let je v říjnu 80 procent neočkovaných pacientů na JIP, očkovaných je 74 procent nad 70 let.

Nových případů bylo za celý říjen 124 na 100.000 obyvatel za týden, v úterý 26. října byla už incidence zhruba dvojnásobná. Minulý týden přibývalo přes 3000 případů za pracovní den, tento týden v pondělí bylo téměř 4300 a v úterý 6300. Se zrychlujícím růstem se mezi novými případy, hospitalizacemi i zemřelými zvyšuje rozdíl mezi očkovanými a neočkovanými skupinami.

Počet nákaz mezi neočkovanými za poslední týden je více než šestinásobný na 100.000 než u očkovaných, u lidí nad 65 let asi trojnásobný. Důvodem, proč je nižší než v obecné populaci, může být odeznívající imunita u lidí, kteří byli očkovaní nejdříve. Odborníci proto po šesti měsících doporučují podstoupit přeočkování třetí dávkou vakcíny.

Vážný průběh nákazy, která si vyžádá hospitalizaci, má téměř pětkrát ze 100.000 neočkovaných než očkovaných. U pobytu na JIP je rozdíl osminásobný, u lidí nad 65 let více než desetinásobný. Zruba 1,6krát více je mezi neočkovanými i zemřelých.