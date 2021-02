Do trasování bylo v lednu zapojeno zatím nejvíce operátorů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet trasovačů zapojených do Chytré karantény byl v lednu zhruba trojnásobný v porovnání se zářím loňského roku. Zvýšil se také počet jimi oslovených lidí, kteří se nakazili covidem-19 nebo s nakaženým byli v kontaktu. Vyplývá to z dat do konce ledna, které ČTK poskytl vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Chytrá karanténa funguje od jara 2020.