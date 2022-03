Dušek: Počty případů koronaviru vydrží vysoké pravděpodobně do konce března

"Všechny sledované indikátory ukazují, že se pokles virové zátěže v populaci zastavil, aktuální hodnota R je zhruba rovna jedné a sedmidenní počet zachycených případů osciluje kolem hranice 500 na 100.000 obyvatel," uvedl Dušek.

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden uvedlo, že nárůst nesouvisí s migrací z Ukrajiny. Podle Duška je důvodem zastavení poklesu vysoká nakažlivost varianty omikron, případně její subvarianty BA.2, a jejich schopnost nakazit i lidi, kteří nákazu už prodělali nebo jsou očkovaní. "Existuje podstatná část populace, která proti nákaze není dostatečně chráněna. Buď vůbec není očkována, nebo ochrana expiruje s časovou vzdáleností od očkování," sdělil. Nákaza se šíří i v ohroženější skupině seniorů.

Česko podle Duška není v mezinárodním srovnání žádnou výjimkou. Zastavení poklesu hlásí většina zemí EU, některé dokonce významné nárůsty. Řada z nich dokonce podle Duška informuje o až extrémní pozitivitě testů, protože se zaměřuje na testování jen nemocných s příznaky, kde je záchyt vysoký.

V ČR se už od poloviny ledna pohybuje stabilně nad 30 procenty. "Stále se drží velmi vysoká relativní pozitivita testů, nad 36 procent u klinických indikací a kolem 20 procent u epidemiologických indikací," doplnil. Za "bezpečnou", kdy je šíření viru v populaci pod kontrolou, přitom odborníci označují pozitivitu kolem pěti až deseti procent.

Vyšší počty pozitivně testovaných se nepromítají do zátěže nemocnic. Dušek očekává, že naopak bude dál klesat počet hospitalizovaných ve vážném stavu. Denně by podle něj mělo do nemocnic směřovat v následujících zhruba deseti dnech průměrně 200 pacientů, 20 na jednotky intenzivní péče.

"Na klesající zátěži nemocnic je patrná nižší virulence varianty omikron a všech jeho známých subvariant, ale zejména stále silný ochranný efekt očkování," uvedl. V rizikové populaci seniorů je dvěma dávkami očkováno 90 procent lidí, 88 procent už má i třetí. "Bohužel stále registrujeme více než 250.000 seniorů, osob s více rizikovými faktory, kteří nejsou chráněni ani očkováním ani nedávným proděláním nemoci," dodal.