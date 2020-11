Expert: Nemůžeme rozvolnit. Aby mohly děti do škol, musíme se omezit jinde

"Pevně doufám, že to neprojde. My omezujeme počty lidí, kteří se současně mohou potkat, pracujeme v mlze. Přesná data nemáme a pracujeme podle toho, co je dobrou praxí v sousedních zemích, které jsou na tom lépe než my. Čili asi něco dělají správně," řekl Českému rozhlasu.

Dodal, že prodloužení nákupní doby je podle něj velmi rozumné. 15 metrů čtverečních je přibližné číslo a nepovažuje ho za hrozné, neboť i malá venkovská samoobsluha má 150 metrů čtverečních, takže tam může být současně 10 lidí.

Ani otevírání škol podle něj není bez rizika. "Bylo by krásné, kdybychom tato opatření mohli dělat na základě přesných dat z trasování a jiných zdrojů. Bohužel je ale nemáme. Můžeme pracovat jen s analogií toho, co se děje venku ve světě, a z nějakých modelů," podotkl.

Dodal, že aby děti mohly chodit do školy, musíme se ve všech dalších oblastech držet zkrátka. "Když to řeknu hodně obecně: aby mohli školáci do školy, musíme si ponožky nadále kupovat přes internet," uvedl.

Podotkl také, že počty nově nakažených sice klesají, ale v největším náporu epidemie chybělo trasování. Nejdou tedy informace, kde se lidé nakazili.

"Teď se trasování zase začíná rozjíždět, protože čísla padají do rozumných hodnot. Nějaká data ale máme a odhad reprodukčního čísla R je asi poměrně rozumný. V tuto chvíli to vypadá mezi 0,7 a 0,8. Čili jsme v sestupné části epidemie. Což je dobrá zpráva a můžeme si některé věci dovolit," přiznává.

"Můj optimistický odhad je, že teď je číslo R nízké a bude ještě klesat, epidemie bude ustupovat, sice pomalu, ale bude ustupovat. Takže někdy k Vánocům bychom se mohli dostat na velmi zajímavá a dobrá čísla. Ale pokud to úplně rozvolníme a nepřijde vakcína, tak v lednu v únoru se opět může dostat tam, kde jsme byli v listopadu," dodal.