FN Brno chce očkovat proti koronaviru na výstavišti, Blatný dostane vakcínu mezi prvními

Prvních 5000 vakcín dorazí do Brna v neděli a poslouží zdravotníkům. V lednu by měla nemocnice dostávat podle Ludky kolem 10.000 vakcín týdně pro veřejnost.

Fakultní nemocnice má v areálu v Bohunicích několik mrazáků na minus 70 až 80 stupňů, v nichž může vakcíny skladovat. Další mrazák přiveze i dnes. "Jsme schopní pojmout statisíce dávek, takže jsme naddimenzovaní s ohledem na to, co máme přislíbeno z ministerstva. Na leden je plán kolem 10.000 vakcín týdně, za měsíc je v plánu asi 40.000 dávek pro občany," uvedl Ludka. Další očkovací kapacity by měly nabídnout i nemocnice jako Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně nebo krajské nemocnice.

Vakcínu Comirnaty schválila Evropská komise. „Je to zásadní moment, který může naše životy vrátit do původních kolejí. Práce SÚKL ale nekončí, celou noc budeme kontrolovat české překlady dokumentace, aby se vakcína co nejdříve dostala k lidem,“ říká @irenastor, ředitelka SÚKL — SÚKL (@SUKLcz) December 21, 2020

Prvních 5000 vakcín dorazí do Brna v neděli. Očkování tu dostane ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), vedení Fakultní nemocnice Brno a její zaměstnanci. "Evidujeme zájem asi 2090 zaměstnanců. Asi 2000 dávek dostane Fakultní nemocnice u svaté Anny. O 400 dávek projevily zájem brněnské městské nemocnice a zájem mají i krajské nemocnice," řekl Ludka.

Fakultní nemocnice Brno má přes 6000 zaměstnanců. Podle Ludky se pracovníci budou očkovat mezi svátky, od ledna by měla přijít na řadu veřejnost. V plánu je očkování 1200 až 1400 lidí denně. Podle Ludky obstará péči v záložní nemocnice speciální tým, který byl připravený v záložní nemocnici i pro případ přijetí pacientů s koronavirem. Zatím ale stačila kapacita nemocnic v kraji. Speciálnímu týmu, který se skládá z šesti lékařů a 18 sester a zasahuje ve světě u neštěstí jako například zemětřesení, pomůžou dobrovolníci.