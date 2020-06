Čechům otrnulo. Roušky nenosí ani tam, kde dle nařízení musí

„Policie to předává nám a my zahajujeme přestupková řízení. Jsou jich tisíce za to, že lidé roušky nenosí. Celkově jich máme opravdu moc, nestačíme to ani vyřizovat,“ postěžovala si serveru Lidovky.cz hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová. Strážníci jsou v tomhle směru lepší nálady a informují, že si během namátkových kontrol v drtivé většině vystačí skoro pokaždé s domluvou.

Nošení roušek by v dopravních prostředcích mělo být povinné minimálně do začátku července. Jinak tomu nebude ani v obchodech a restauracích, kde by se správně měly odkládat pouze při konzumaci jídla a nápojů. Při pohybu po vnitřních prostorách podniku by hosté měli ústenku nasadit. Častokrát se ale cestující v MHD snaží toto nařízení obejít například odkrytím nosu kvůli lepšímu dýchání. Nad špatně zakrytými ústy a nosem ale policie přimhuřuje oko.

„Za nesprávné nošení pokuty nejsou. Policie v takovém případě jedinci doporučí, jak má roušku řádně mít. Přestupkuje se pouze to, pokud ji nenosí či odmítá nasadit,“ vysvětlila Jágrová s tím, že nenošení roušek se většinou trestalo pokutou až dvou tisíc korun.

„Osobně bych to v Praze udělal tak, že povinnost je nosit zatím ponecháme v MHD. Myslím, že by nemusely být nezbytně nutné ve vnitřních prostorách,“ sdělil Lidovkám epidemiolog Rastislav Maďar. Ten také zároveň připustil, že po rouškách sáhneme znovu na podzim, kdy přijde očekávaná druhá vlna viru. Pražská hygienička zároveň také slíbila, že by k nějaké liberalizaci v hromadné dopravě dojít mohlo.

„Mohou ale přivolat policii, která takového cestujícího může na místě pokutovat nebo nám přestupek předat. To platí i pro obchodní centra, kde také zaznamenáváme přestupky,“ objasnila Jágrová situaci řidičů, kteří už nemohou "neposlušné" pasažéry vykázat z přepravy jako předtím.

Ve srovnání s nouzovým stavem, kdy se policista nacházel téměř na každém rohu, dnes probíhají kontroly už pouze namátkově. Tudíž opět platí staré pořekadlo "kde není žalobce, není soudce". Mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Aneta Řehková oznámila, že už je to na lidech a řidiči.

Cestující se v MHD vzájemně hlídají

„Vybavuji si dvě až tři situace, kdy lidé pokrývku úst neměli nebo ji měli záměrně sundanou, protože chtěli jíst, ale po napomenutí ostatními si ji po chvíli nasadili. V jednom případě si cestující kryl ústa letákem a na první pohled vypadal, že mu je respektování pravidel jedno. Jednorázovou roušku mu nabídla žena, jež seděla naproti němu, za což jí velmi vlídně poděkoval,“ podělil se o svůj zážitek v pražské dopravě dvacetiletý Robert.

Jedním z preventivních opatření u pražské dopravy bylo také automatické otevírání dveří, aby se lidé nemuseli dotýkat tlačítek. Od toho pak DPP 8. června upustil s výjimkou metra. Důvodem je zvýšení účinku klimatizace, jelikož by extrémně vysoké teploty mohly mít za následek čím dál častější sundavání ústenek. Jediné, co tedy stále není možné, je nákup jízdenek u řidiče.

"S potěšením můžeme konstatovat, že cestující v naší MHD jsou ohleduplní a disciplinovaní, nesetkáváme se s porušováním vládního nařízení, a když, tak pouze výjimečně u jednotlivců,“ pochválila cestující mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Šašci v Palladiu

„Za porušení domovního řádu může být zákazník z centra vykázán tamní bezpečnostní službou. Ta tuto pravomoc má,“ vyjádřil se s k nákupním centrům, v nichž je taktéž povinnost mít zakrytá ústa a nos, mluvčí Quadria na pražské Národní třídě Jakub Velen. Ten ale většinu návštěvníků pochválil s tím, že pravidla buď dodržují, anebo bez okolků uposlechnou bezpečnostní službu.

Palladium na Náměstí republiky se tuto situaci snažilo vyřešit pomocí humoru a ke vchodovým dveřím nasadilo klauny, kteří nově příchozí upozorňují na nutnost nošení roušky, a dezinfekce rukou. Situace je skutečně komická, neboť si lidé zpočátku myslí, že se jedná o reklamu než jim dojde, která bije.

„Další šíření koronaviru je otázkou osobní odpovědnosti a opatrnosti každého z nás. Pražanům bych také rád adresoval prosbu, aby k věci přistupovali s rozvahou a klidem,“ prosil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Že je Praha ohniskem jej nepřekvapuje vzhledem k vysokému počtu obyvatel i cizinců. Sám momentálně řídí hlavní město z karantény poté, co byl jeden z jeho kolegů pozitivně testován na covid-19.