Krematorium v Karlových Varech kolabuje. Mrtvé ukládá do chladicí jednotky

Mobilní chladicí box je na parkovišti před vchodem do krematoria a vedle hřbitova. Okolo zařízení chodí pozůstalí vyřizovat pohřby svých zesnulých nebo na sousední hřbitov. Hasiči zapůjčili ke chladicí jednotce centrálu, náhradní zdroj elektrické energie.

Provozovatelka karlovarského krematoria Irena Fořtová minulý týden ČTK řekla, že zatímco před epidemií uskutečnili okolo 200 žehů měsíčně, momentálně jich je více než dvojnásobek. Počet úmrtí s covidem dál roste a nápor na pohřební služby je velký, ale krematorium je limitováno jednou kremační pecí.

Zesnulí budou převezeni do těch krematorií, které ještě nejsou na hranici kapacit. S některými už kraj o převozech jedná. Bude se to týkat těch případů, v nichž pozůstalí nechtějí obřad rozloučení se zesnulým. Rodinám také kraj bude kompenzovat náklady na převoz do jiného kraje. Hromadný přesun těl zemřelých bude využit jen dočasně, po nezbytně dlouhou dobu.

Na začátku roku mělo kapacitní problémy také největší krematorium v zemi v Ostravě, které je jediné v Moravskoslezském kraji. Ostravské krematorium proto muselo přidat dodatečné chladicí zařízení a dva mrazicí kamiony. Některé zesnulé muselo převážet jinam.

Dosud zemřelo v Karlovarském kraji s onemocněním covid-19 1103 lidí. Na letošek připadá zhruba 60 procent všech dosud zaznamenaných úmrtí v kraji spojovaných s koronavirovou nákazou. Počty denních přírůstků nákazy ale dál stoupají, dá se tak očekávat vyšší počet úmrtí i v dalších týdnech.