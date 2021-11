Kubek je pro zkrácení uznatelnosti očkování, žádá také povinné očkování

Reagoval tak na některá opatření pětikoaličního plánu pro boj s covidem. Podotkl, že se zástupci komory pětikoalice své záměry neprojednávala.

"S námi nikdo nic nekonzultoval," uvedl Kubek. Plán jako celek nehodnotil.

Komora politiky k zavedení celostátních opatření vyzvala o uplynulém víkendu. Nedoporučila omezovat očkované a ty, kteří covid v posledním půlroce prodělali. Navrhovala, aby se uznatelnost očkování zkrátila na půl roku a trvala stejně jako u vyléčených. U lidí se třetí posilovací dávkou či vyléčených se dvěma dávkami by měl být covidový certifikát časově neomezený. Komora žádala také povinné očkování pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách či ve školství a legislativní změny k povinnému očkování dospělých. S povinnosti vznikající kabinet nepočítá.

Pětikoalice ve svém plánu s takzvaným lockdownem neboli uzávěrou nepočítá. Podle Kubka se bez opatření k omezení kontaktů šíření epidemie ale zbrzdit nepodaří. "Je to jediný způsob," řekl Kubek. Souhlasí tak třeba s prodloužením vánočních prázdnin, které by podle pětikoaličního záměru měly začít 18. prosince. "Snad to školy do té doby vydrží a dotáhnou. Na mnoha místech se výuka kvůli epidemii rozpadá," podotkl Kubek. Řada tříd a škol je v karanténě.

Šéf komory podpořil pravidelné testování. Pětikoalice chce posílit využívání testů PCR. Kubek nesouhlasí s tím, aby se testy PCR "jako vstupenka do hospod či ke kadeřnici" proplácely. Považoval by to za plýtvání penězi ze zdravotního pojištění i oslabení ochoty nechat se očkovat. Provádění očkování podle Kubka není možné vyžadovat jen po prakticích a přeočkování třetími dávkami mají zajistit očkovací centra.

Pětikoalice počítá ve svém plánu se zkrácením uznatelnosti očkování na šest měsíců. K tomu by lidé dostali ještě sedmý měsíc, ve kterém by si měli zajít pro posilující třetí dávku, aby jim pak certifikát dál platit. Podle Kubka by srovnání doby uznatelnosti u očkovaných a vyléčených bylo spravedlivé.

Podle lékaře a poslance ANO Jiřího Maška jsou navrhovaná pětikoaliční opatření předvídatelná. "Kdo měl velká očekávání, tak asi bude zklamán," řekl ČTK Mašek. Podotkl, že vznikající vládě radí zčásti stejní odborníci jako dosavadnímu kabinetu. "Těžko budou přicházet s novými myšlenkami, z mého pohledu jde o pokus o drobná vylepšení," uvedl poslanec ANO. Podle něj není nové ani přijímání opatření podle obsazenosti nemocnic a jednotek intenzivní péče. Toto kritérium prosazoval v předchozí vlně tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.