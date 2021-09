Mezi seniory je o třetí dávku očkování zájem

Vyplývá to z odpovědí ředitelů domovů pro seniory v metropoli, které dnes ČTK oslovila. Očkování proti covidu-19 v ČR začalo loni 27. prosince. Mezi prvními se očkovali zdravotníci v nemocnicích a právě senioři v pobytových zařízeních sociální péče.

"Třetí dávka je pro naše klienty samozřejmost a ptají se po ní," řekla ČTK ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové, který zřizuje pražský magistrát, Eva Kalhousová. Na jaře se v zařízení nechalo proti koronaviru naočkovat 292 z 300 klientů domova. Třetí dávku očkovací látky budou opět podávat členové mobilního týmu Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Zdravotníci by do domova měli dojet během října. Důvodem je podle Kalhousové to, že v tomto týdnu klientům v domově aplikují očkování proti chřipce. Pro další vakcinaci je podle ředitelky sociálního zařízení potřeba čas na regeneraci organismu očkovaných.

První zájemce o třetí dávku séra naočkují v Domově seniorů Novovysočanská v pátek 15. října, sdělila dnes ČTK ředitelka Sociálních služeb Prahy 9 Michaela Žáčková. Vakcínu bude v zařízení zřizovaném Prahou 9 aplikovat praktický lékař klientů ve spolupráci se zdravotnickým personálem domova. Očkování v polovině října podstoupí z celkem 80 klientů domova 22 lidí, kterým uplyne potřebná lhůta od podání první a druhé dávky. Zájem o další očkování proti nemoci nicméně podle ředitelky mají všichni senioři, kteří v domově žijí.

V soukromém sociálním zařízení pro seniory Dům U Agáty v Praze Řeporyjích by podle jeho ředitelky Ilony Kněžínkové chtěli s očkováním začít na začátku října. Stejně jako u prvních dvou očkování by podle Kněžínkové měl do domova přijet mobilní očkovací tým, který zajišťuje hlavní město ve spolupráci s Českým červeným křížem a Městskou poliklinikou Praha. Zájem o třetí dávku mezi klienty se bude ještě zjišťovat, dodala.

Podle dřívějšího vyjádření radní hlavního města pro oblast zdravotnictví Mileny Johnové (Praha Sobě) bylo v minulých měsících naočkováno proti covidu asi 95 procent obyvatel pražských domovů pro seniory. Ve veřejně zřizovaných i soukromých domovech pro seniory v Praze, kterých je v metropoli 56, žije zhruba 4000 lidí. Očkování dobrovolníků z řad klientů a zaměstnanců domovů pro seniory na území Prahy první dávkou vakcíny začalo 6. ledna. Druhou dávku podávali členové zdravotnického personálu jednotlivých domovů nebo mobilních očkovacích týmů seniorům v pobytových zařízeních na jaře.

Lidé, kterým od dnešního dne uplynula osmiměsíční lhůta od podání druhé dávky vakcíny, by dnes měli dostat na svůj mobilní telefon SMS zprávu, která je na možnost přeočkování upozorní. K dnešku jich je asi 7800, do konce září 40.000 a do konce roku více než milion.

Aplikovat třetí dávku budou zdravotníci v očkovacích centrech v nemocnicích a také praktičtí lékaři. Očkovat se bude látkami Moderna a Pfizer/BioNTech, tu ale zatím praktici k dispozici nemají.