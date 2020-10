Nemocnice musí omezit zdravotní péči, která není nezbytná

Péče v lázních a rehabilitace se budou poskytovat jen tehdy, pokud je aspoň částečně hradí zdravotní pojišťovny, oznámil po jednání vlády ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Dosud mohly lázně přijímat i samoplátce.

Omezení elektivní, neboli odložitelné, péče v nemocnicích má uvolit lůžka pro pacienty s covidem-19. "Výkony, které jsou elektivní, se podle tohoto opatření musí odkládat tak, jak to situace umožňuje, týká se to i lůžkové péče následné a dlouhodobé," řekl Prymula. Nemocnice podle něj dobře vědí, jaké zákroky je možné odložit. Jako příklad uvedl výměny kyčelních nebo kolenních kloubů, které neohrožují pacienty na životě.

Omezení provozu v lázních má také podle Prymuly vytvořit novou kapacitu pro další pacienty, například sociální hospitalizace nebo nakažené s lehčím průběhem. Léčba v lázních bude dál možná jen pro lidi, kterým péči hradí zdravotní pojišťovna. "Někdy jsou rehabilitační pobyty nezbytné, například po akutních zákrocích, aby byla zachována plná hybnost," dodal. Lidé, kteří zaplacené vouchery, je budou mít podle Prymuly prodloužené.

Většina nemocnic začala péči už omezovat sama, aby měly pro nakažené novým typem koronaviru dostatek lůžek a personálu. Současná kapacita je asi 15.000 lůžek pro pacienty s covidem-19, bez navýšení a zpomalení růstu nakažených by mohla být vyčerpaná kolem 7. listopadu. Na jaře bylo podobné nařízení přijaté 16. března, znovu se začala péče navyšovat postupně zhruba po měsíci.

Podle Prymuly ministerstvo také zmírní povinnost nemocnic hlásit přijaté pacienty s covidem-19 nebo zhoršení jejich stavu do jedné hodiny. "Ukázalo se to býti nepraktickým a v řadě případů nerealizovatelným, prodlouží se termín hlášení do konce dne," vysvětlil ministr.