Nemůžeme hovořit o rostoucí nákaze, když resort zdravotnictví nepředkládá přesná data, zlobí se Válek

Chybí mu detailní informace, ačkoli po nich volá. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek si stěžuje, že ministerstvo zdravotnictví neuvolňuje informace o přesném počtu nakažených. „Resort totiž do statistiky zahrnuje všechny, kterým antigenní test hlásil záchyt, ale už neupřesňuje, jaký měli výsledek následného PCR testu, který je mnohem citlivější. Nevíme, zda tito lidé vykazovali nějaké příznaky. Například je chybou říci, že antigenní testy na začátku školního roku odhalily 111 nakažených žáků, když nedisponujeme statistikou po provedení PCR testů, které vyhodnotí laboratoře,“ čílí se. Statistiky ale za poslední dny hlásí vyšší čísla. Za pondělí přibylo 391 pozitivně testovaných a během úterý dokonce neprošlo testem na koronavirus 588 pacientů.

Šéf opozičního AntiCovid týmu složeného z koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) zdůrazňuje, že člověk je definitivně nakažený, až když je i PCR test pozitivní. „Nemám nic proti antigenním testům, ale výsledky, které ukáží samotesty nelze považovat za relevantní. Klíčovou roli u nich hraje například způsob uskladnění či volba daného testu. Mnozí si navíc nedokáží správně vytřít nosohltan.“ Profesor radiologie, který je ve Fakultní nemocnici Brno přednostou Kliniky radiologie a nukleární medicíny, nezatracuje antigenní testy v odborných zdravotnických zařízení. „Zdejší zkušený personál umí přesně změřit hladinu. Neprotestuji proti tomu, pokud se antigenní testy provádějí v nemocnicích.“

Podle Válka samotesty v sobě skrývají další riziko, které později může přejít ve skutečné šíření nákazy. „Když si totiž doma uděláte antigenní test a zjistíte, že je pozitivní, pro jistotu nepůjdete do restaurace. Pokud se ale před návštěvou neotestujete a antigenní test vám provede restauratér a zjistí, že je pozitivní, pak vám jeho pozitivní výsledek třeba neřekne, aby nepřišel o tržbu a vy nemáte šanci podvod odhalit. Pak nepůjdete na PCR test, který by třeba nákazu skutečně potvrdil, a vy budete šířit infekci,“ upozorňuje na nebezpečí.

Čísla pozitivně testovaných vykazují podobné hodnoty jako loni. „I když neznáme přesná čísla skutečně nakažených, byl bych obezřetný. Mám obavy, aby se neopakoval loňský rok. Tehdy bezprostředně po prázdninách lidé žili v mylném přesvědčení, že koronavirus zmizel, nyní se zase domnívají, že když je většina populace naočkovaná, tak nic nehrozí a ztrácí ostražitost.“ Lékař je alespoň spokojený, že neroste počet hospitalizovaných. Zatímco například 6. září 2020 leželo v nemocnicích 220 pacientů, letos ve stejný den zdravotnický personál pečoval jen o 82 pacientů. „Příznivý trend vidíme i v naší Fakultní nemocnici Brno, kde v úterý leželo šest nakažených, z toho jeden pacient musel být napojen na plicní ventilátor.“

Místopředseda TOP 09 by nyní svoji pozornost zaměřil na ohrožené skupiny, tedy seniory nad 60 let. Řada z nich neprošla vakcinací proti covid-19, protože ji odmítá a sdílí o ní různé dezinformace. „Vytvořil bych očkovací kampaň a svěřil bych ji do gesce schopných hejtmanů či starostů, kteří by s praktickými lékaři obcházeli vzdorující penzisty a vysvětlovali by jim výhody očkování. Když se mohou vytvořit volební týmy, které zvoní doma u lidí a přesvědčují je, aby volily jejich stranu či hnutí, tak nevím, proč by se nemohl zorganizovat přesvědčující očkovací tým.“ U starší generace by měřil protilátky, a to i těm, kteří očkováním už prošli, například zkraje zimy. „Nesmíme nic podcenit, protože pokud bychom zjistili, že 550 tisíc seniorů nemá protilátky, pak nám opět hrozí velký malér.“

Válek je totiž přesvědčený, že na covid-19 v zemi nezemřelo přes 30 tisíc pacientů, jak uvádějí statistiky. „Existuje mnoho lidí, kteří zemřeli doma, a to třeba na selhání plic, které mohl způsobit koronavirus, ale v přehledu nefigurují. Podle mých odhadů covidu-19 v České republice doposud podlehlo kolem padesáti tisíc pacientů. Prezident České lékařské komory Milan Kubek dokonce odhaduje, že číslo je ještě o deset tisíc zemřelých vyšší.“

Člen sněmovního zdravotnického výboru považuje za neuvěřitelné, že se během pandemie vystřídalo na ministerstvu zdravotnictví pět šéfů resortu. „Neustále změny byly příčinou chaosu. Ve fotbale také hned neodvoláte celý realizační tým, když v kvalifikaci o mistrovství světa neuspěje ve dvou zápasech po sobě a nemusí přitom prohrát. Jednalo se tedy ze strany vlády a premiéra Andreje Babiše o neuvážené kroky, které mají fatální následky.“

Absolvent lékařské fakulty v Brně proto tvrdí, že je v zemi nutná změna, která nastane po říjnových sněmovních volbách, v nichž má podle posledního výzkumu, který si objednala Česká televize, koalice Spolu největší volební potenciál, a to 31,5 procenta. „Nevedeme si špatně ani v dalších průzkumech. Myslím si totiž, že většina národa chce mít kultivovaného premiéra v osobě Petra Fialy, který umí česky a byl rektorem a prorektorem Masarykovy univerzity v Brně, a dále si už nepřeje mít v čele vlády ministerského předsedu, který nemluví dobře česky a Evropa jej považuje za zloděje.“

Opoziční politik si myslí, že pokud by zemi vedl Fiala, kredit a prestiž státu by v očích zahraničí zase stoupla. „Stačí si vzpomenout na pana prezidenta Václava Havla. Díky němu k nám proudily výhodné investice z ciziny, protože pro partnery jsme byli důvěryhodní.“ Zastupitel Městské části Brno-Líšeň avizuje, že koalice Spolu by na ministerstva dosadila skutečné odborníky. „A to takové, kteří by si díky své specializaci stáli za svými názory a před premiérem, pokud by s nimi nesouhlasil, by z nich neslevili a neustoupili. Své postoje by hájili za každé situace, což nyní v České republice neexistuje.“

Bývalý republikový místopředseda mezinárodní organizace Červeného kříže jako otec i lékař citlivě vnímá spor mezi synem premiéra Andrejem Babišem mladším a samotným ministerským předsedou. Potomek mu při zahájení volební kampaně hnutí ANO vyčetl, že mu ublížil, když jej kvůli kauze Čapí hnízdo, v níž Babiš starší čelí obvinění z dotačního podvodu, nechal Petrem Protopopovem odvézt na anektovaný Krym, aby údajně nemohl v případu vypovídat. „Nelíbí se mně, jak vlastní otec i jeho PR marketéři na veřejnosti tvrdí, že mladý Babiš je psychicky nemocný. I kdyby měl psychiatrickou diagnózu, nemůžeme o něm hovořit jako o duševně chorém, když by bral léky, které mnohé navrátí do běžného života. Pan premiér tady se svým PR týmem opět vytváří mylnou představu, že kdokoli se ocitl na psychiatrii, tak je nesvéprávný a snadno manipulovatelný.“ Jako doktor už v minulosti podobné bagatelizování zažil, a to s onkologicky nemocnými pacienty. „Tehdy se vedoucí pracovníci báli zaměstnat onkologicky nemocné, aby od nich nechytli rakovinu. Jedná se o stejnou chiméru jako, že případný psychiatrický pacient je nesvéprávný. Naštěstí nyní už alespoň lidé netrpí žádnými předsudky vůči onkologicky nemocným. Snad se vše spraví i ohledně pohledu na psychiatrii.“

Milovník cimbálové muziky a sborového zpěvu podotýká, že pro koalici Spolu je takové jednání ze strany Babiše ke svému synovi naprosto nepřijatelné. „V alianci ctíme rodinné pouto. Proto jsme také jako poslanci podpořili, aby od roku 2024 skončilo umísťování dětí do kojeneckých ústavů a mohli tak vyrůstat s milujícími pěstouny. Dbáme na to, aby se rodiče vzorně starali o své děti a ty zase na oplátku zaopatřily jejich maminku s tatínkem, až zestárnou. Takový model v rodině pana premiéra nikdy nemůže fungovat.“ Rodák z Brna dokonce tvrdí, že Andrej Babiš si jako starobní důchodce nezaslouží výchovné, tedy příspěvek 500 korun za dítě. Novinku prosadila ČSSD i opoziční zástupci, a to od ledna roku 2023. Prémii obdrží vždy jeden z rodičů. „Pokud by o takový bonus pan premiér žádal, neměl by na něj mít nárok, neboť jako rodič zcela selhal, když před národem dehonestuje své dítě,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Vlastimil Válek.