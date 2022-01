Od začátku týdne zaměstnavatelé nahlásili 11.418 pozitivních na koronavirus

Do pondělního večera firmy ohlásily 4509 pozitivních testů, dalších 4589 v úterý a 2320 ve středu. Prostřednictvím webového formuláře to musí učinit nejpozději druhý den po testování. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve středu po jednání vlády uvedl, že testování dvakrát týdně bude pokračovat nejméně do poloviny února.

Po pozitivním samotestu začíná pracovníkovi pětidenní karanténa. Na rozdíl od testování ve školách nemusí absolvovat ověřovací PCR test, zároveň ale nemá po pozitivním samotestu záznam o prodělání nemoci. Pokud PCR test přesto dobrovolně absolvuje, negativní výsledek mu karanténu okamžitě ukončí.

Proti dřívějším vlnám se testují od pondělí 17. ledna i očkovaní nebo lidé do půl roku od prodělané nemoci covid-19. Celkově by mělo jít zhruba o čtyři miliony lidí, a to zaměstnanců ve veřejné i soukromé sféře nebo živnostníků, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s dalšími lidmi. Lidé pracující z domova se testovat nemusí.

Většina firem nakoupila samotesty, část používá antigenní testy prováděné profesionálem. Takové výsledky se pak v celkových statistikách projeví, od začátku týdne jich bylo přes 103.000. Jiný systém testování platí pro zdravotníky a zaměstnance pobytovných zařízení. Testují se jen neočkovaní nebo ti, kteří nemoc prodělali. Jednou týdně musí podstoupit antigenní test odebraný zdravotníkem.