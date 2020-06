Koronavirus se může sejít s chřipkou. Prymula řekl, pro kolik lidí je očkování

Že by se většina populace měla nechat očkovat proti chřipce, tvrdí i EU. Státní zdravotní ústav ČR (SZÚ) uvedl, že na ní ročně umírá cca 1500 lidí, přičemž celková míra vakcinace činí 8 %. U rizikových skupin se jedná zhruba o pětinu lidí. Informoval o tom server iDNES.

Podle odborníků by se souběh chřipky a onemocnění covidem-19 mohl stát pomyslnou časovanou bombou pro nemocnice. Hospitalizovaní pacienti by v takovém případě potřebovali lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Stát chce tomuto riziku, kdy by probíhaly dvě epidemie, zabránit, a to díky větší proočkovanosti.

Někdejší náměstek ministra zdravotnictví nicméně vydal varování, že dosažení oněch zmiňovaných 75 % není reálné.

"Meziročně je to prakticky vyloučené, my jsme měli garantováno nějakých 800 000 dávek, a po vyjednáváních dojde k navýšení o dalších deset procent. Takže kdyby hypoteticky šlo vše, jak má, tak bychom se mohli dostat na proočkovanost devět procent,“ konstatoval smutný fakt.

"A oni mají logicky obavy, že když se lidé nenechají očkovat, tak jim vakcíny zbudou a nikdo jim je neproplatí,“ nastínil Prymula špatně nastavený systém vakcín proti chřipce, které si praktičtí lékaři musejí předobjednat, načež pak očkují pouze pacienty projevující zájem, jichž je nedostatek. Zbývající nakoupené vakcíny jim ale pojišťovny neproplácejí.

"Budeme rádi za devět procent, protože to bude historicky nejvyšší číslo,“ podotkl. Epidemiolog Jiří Beran by řešení viděl ve větší informovanosti pacientů, kterou by si měli vzít na starost praktičtí lékaři. Ačkoliv jí lidé často zlehčují, tak i samotná chřipka je vážnou nemocí. I když jí očkovaní dostanou, mohou mít lehčí průběh, a tím pádem se výrazně snižuje pravděpodobnost následného úmrtí. Osobám starším 65 let je vakcína navíc poskytovaná zdarma.

Pokud jde o nemoc covid-19, tak proti té se zatím očkovat nelze. Zatím se vyvinulo 140 případných potenciálů, z nichž se šestnáct testuje na lidech. Jakmile bude existovat, mohla by vzniknout kolektivní imunita, díky čemuž by došlo k postupnému vymýcení nového typu koronaviru. Jako první by měly být očkovány rizikové skupiny.