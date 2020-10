Prymula pro Respekt: Zas tolik jsem toho neprovedl. Pokud si to veřejnost přeje, rezignuji

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) nemá problém rezignovat, pokud si to veřejnost přeje. Řekl to dnes v rozhovoru týdeníku Respekt. Za chybu pouze má to, že neměl roušku, když nasedal po návštěvě restaurace do auta. Myslí, že toho zas tolik neprovedl. Do restaurace nejel za účelem stravování, ale kvůli urgentnímu jednání, řekl.