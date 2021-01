Rizikový index PES se mírně zlepšil, kleslo reprodukční číslo

Kromě reprodukčního čísla klesl také ještě jeden ze čtyř sledovaných ukazatelů pro výpočet indexu, a to podíl hospitalizovaných lidí s covidem-19, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. Snížil se z 53 procent přibližně na 52,4 procenta. Naopak zbylá dvě kritéria, a to průměr nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory, velmi mírně stoupla.

Není pravda, že procento všech pozitivně testovaných je 40-50 %. Jde o pozitivitu PCR testů. Tedy testů, na které chodí hlavně lidé s příznaky, a tedy velkou pravděpodobností pozitivity. V plošném testování je relativní pozitivita 6-8 %. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) January 10, 2021

Rizikové skóre PES se na úroveň nejvyššího stupně pohotovosti dostalo 18. prosince 2020. Vláda pak rozhodla o zpřísnění opatření ze čtvrtého na pátý stupeň od 27. prosince. Před koncem roku se index krátce - jen na tři dny - dostal zpět na úroveň čtvrtého stupně. Od 30. prosince je ale opět vytrvale nad hranicí nejvyššího stupně PES, která činí 76 bodů.

Současná protikoronavirová opatření, která odpovídají pátému stupni PES, mají podle rozhodnutí vlády platit nejméně do 22. ledna. Vláda projednává úpravu tabulky opatření PES, kdy by některé kulturní a sportovní akce nebo třeba ubytování byly umožněny s negativním testem na covid-19. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, že upravená tabulka opatření by mohla být ideálně platná právě od 22. ledna.

Hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněné metodiky. Výpočet už nezohledňuje relativní pozitivitu testů na koronavirus, místo níž počítá s podílem hospitalizovaných nakažených.