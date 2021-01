Šéf VZP Kabátek přiznal, že se nechal přednostně očkovat

Kabátkovi je 50 let a devátý rok vede největší zdravotní pojišťovnu v Česku. Ani jedno ho neřadí do skupin, které mají být přednostně očkovány, připomněl iROZHLAS.cz. Očkovat se nechal na začátku ledna, když ještě nefungoval státní registr vakcinace. V tu dobu se měli podle pokynů ministerstva očkovat zdravotníci v první linii boje proti koronaviru.

"Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři... Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit svoje okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal," řekl Kabátek serveru.

Mluvčí vinohradské nemocnice Tereza Romanová nechtěla serveru informaci o očkování Kabátka komentovat. "Je to nepotvrzená informace, my to teprve zjišťujeme," uvedla.

Kvůli postupu při očkování ve Státním zdravotním ústavu (SZÚ) už rezignoval ředitel ústavu Pavel Březovský. Důvodem byly informace, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Kvůli očkování v SZÚ pak ministr zdravotnictví Jan Blatný odvolal svou náměstkyni Alenu Šteflovou, která se nechala přednostně očkovat společně s manželem.

Kabátek je v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny od roku 2012. Správní rada pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky.