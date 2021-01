Spotřeba léčebného konopí v ČR výrazně roste. U kterých nemocí pomáhá?

Vyplývá to z dat, které zveřejnila Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Vzrostl i počet lékařů, kteří konopí předepisují, a rovněž pacientů, kteří jej užívají. Podle lékařů k nárůstu přispělo to, že od loňského roku je 90 procent ceny konopí hrazeno ze zdravotního pojištění.

Na konci roku 2019 léčebné konopí užívalo 434 pacientů, loni v prosinci to bylo 1103 lidí, tedy zhruba dva a půl krát více. Vzrostl i počet lékařů, kteří konopí předepisovali - na konci roku 2019 jich bylo 78, o rok později 123. Celkem lékaři v roce 2019 vydali 4145 receptů, tedy asi 345 receptů měsíčně. Za celý loňský rok předepsali 14.167 receptů, průměrně tedy zhruba 1181 za měsíc.

Léčebné konopí užívají pacienti mimo jiné na tišení bolesti například u rakoviny či artritidy, dále lidé s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou nebo AIDS.

Poté, co začaly pojišťovny hradit léčebné konopí, se významně zvýšilo jeho předepisování například v Centru pro diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Lékaři konopí doporučují pacientům jako doplňkovou léčbu spasticity, tedy poruchy svalového napětí, nebo u neuropatických bolestí. "Léčbu tolerují obvykle velmi dobře a je skvělé, že se daří zmírnit obtíže i u pacientů, kde již byly vyčerpány možnosti běžné farmakoterapie. Ve většině případů se jedná o pacienty, kteří jsou invalidní, proto je možnost úhrady léčby konopím velmi vítaná," napsala ČTK lékařka Denisa Zimová.

Více se pacienti objednávají také do paliativní ambulance vinohradské nemocnice. "Volají i pacienti z větší dálky, nejen z Prahy. Jedná se zejména o pacienty s chronickou bolestí, kteří již ze svých zdrojů konopí zkusili a ulevilo se jim. Úhrada tedy určitě pacientům pomohla a udělala z konopí dostupnou alternativu," uvedla lékařka Zuzana Křemenová.

Zákon předepisování léčebného konopí povolil v roce 2013, dostupné bylo o dva roky později. Nejdříve jen ze zahraničí, podle pacientů bylo ale cenově nedostupné. V současné době má SAKL smlouvu s jedním českým pěstitelem a dodávají ho i zahraniční producenti. Podle novely, kterou loni schválila vláda a která čeká na projednání v Parlamentu, by se v budoucnu udělovaly licence pro pěstování více dodavatelům a byl by možný vývoz do zahraničí.