Stoupá zájem o protilátkové léky, za deset dní se podalo 1800 dávek

Zhruba před měsícem náměstkyně mluvila o tom, že si pro tyto léky denně přicházejí jen jednotky pacientů, i když jsou v zásobě tisíce dávek.

Léky, kterým se říká také monoklonální protilátky, může dostat každý nakažený, kterému hrozí těžký průběh covidu. Musí se ale podat v časné fázi onemocnění. Jsou vhodné i pro mladé lidi, kteří mají například vysoký krevní tlak či jsou obézní, byly podány i dětem. Pacient je může dostat asi v 80 nemocnicích, které mají urgentní příjem, na základě žádanky od praktického lékaře či specialisty.

Klinická skupina, která je poradním orgánem ministerstva zdravotnictví, na pondělním jednání podle Vašákové dostala data z Informačního systému infekční nemoci (ISIN). Podle nich bylo za deset dní podáno asi 1800 dávek monoklonálních protilátek, což je podle Vašákové velmi pozitivní. Pokud by zásoby těchto léků i nadále ubývaly podobným tempem, ministerstvo by objednalo další.

V nemocnicích v pondělí leželo s covidem 1813 lidí, ve vážném stavu bylo 256 pacientů. Zátěž nemocnic je podle náměstkyně zásadní problém. "Někde už elektivní péče nechci říct, že je přímo omezena, ale je v konfliktu s plnícími se nemocnicemi," konstatovala.

Podle Vašákové klinická skupina debatovala i o zpřísnění protiepidemických opatření. Skupina bude doporučovat, aby se při preventivním testování preferovaly přesnější PCR testy před antigenními. Podle dnešního vyjádření hlavní hygieničky Pavly Svrčinové se ale k prokázání bezinfekčnosti budou i nadále antigenní testy používat, protože evropské společenství je uznává.

Plošné prokazování bezinfekčnosti ve firmách není podle Vašákové možné plošně nařídit či vymáhat. Testování ve firmách by mělo být podle náměstkyně spíše bonusem a dokladem, že jde o bezpečné pracoviště. Plošné testování ve školách nepovažuje klinická skupina podle Vašákové za efektivní nástroj k potlačení epidemie. Podle Vašákové se také zvažovalo doporučení, aby se některých hromadných akcí účastnili jen lidé očkovaní a do půl roku po prodělání nemoci a vstup by nebyl povolen lidem s testem. To ale podle ní zatím není na programu dne.