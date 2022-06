V Česku byl zaznamenán vyšší výskyt závažných průjmů způsobených bakterií E.coli u dětí

V květnu SZÚ zaznamenal osm případů, v červnu už dalších sedm, což je polovina případů za celý letošní rok. "Bakterie E. coli se přenášejí poměrně snadno a závažné průběhy ohrožují především malé děti. Těm může infekce způsobit velmi závažné onemocnění s krvavým průjmem, který může v některých případech vyústit až v akutní selhání ledvin vyžadující intenzivní péči," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Onemocnění je často spojeno s grilováním, kdy se konzumuje nedostatečně zpracované maso, například málo propečené hamburgery či steaky. "Cestou přenosu těchto infekcí může být především nedostatečně tepelně upravené maso a nepasterizované mléko, a také přímý kontakt se zvířaty nebo jejich blízkým prostředím, to znamená i s krmítky, podestýlkou a podobně," vysvětlila Michaela Špačková ze stejného oddělení SZÚ.

Nakazit se lidé mohou také při návštěvách zvířecích farem nebo jiných chovů zvířat. Rizikové jsou především kozy, ovce nebo hovězí dobytek. "Přenos z osoby na osobu je možný u úzkých kontaktů při nedostatečné osobní hygieně, tedy v rodinách, dětských kolektivech, ale i v dalších centrech sdružujících lidi kvůli nejrůznějším aktivitám nebo druhům péče," dodala.

Bakterie E.coli se běžně vyskytuje ve střevech lidí i zvířat, obvykle je neškodná. Některé její kmeny jsou ale schopné produkovat toxiny a působit i velmi vážná onemocnění. Odborníci proto radí si řádně umývat ruce mýdlem a teplou vodou, nejen po použití toalety a před jídlem, ale i při jeho přípravě či servírování. Vyhnout by se lidé měli také používání stejných nástrojů jako jsou nože či kuchyňská prkénka na syrové a tepelně zpracované maso nebo zeleninu.

SZÚ také připomněl, že žádná osoba, která trpí průjmem či zvracením, by neměla manipulovat s potravinami a připravovat jídlo. Děti s podobnými potížemi nesmí do kolektivu, ale měly by být izolovány doma.