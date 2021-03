Vyhozených čtvrt miliardy? Blatný chce projekt k české vakcíně, podle vědců je to naivní

Vláda v pondělí souhlasila s pokračováním vývoje české vakcíny, který byl loni kvůli dostupnosti komerčních vakcín zastaven. Projekt opakovaně sklidil kritiku odborníků. Podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka nemá smysl v něm pokračovat, podle zástupců Učené společnosti ČR je projekt naivní a nekompetentní.

Vláda rozhodla na základě jedenapůlstránkového dokumentu, který podle Blatného připravili lidé, kteří se na projektu v minulosti podíleli, tedy i poslankyně ANO a koordinátorky týmu Věry Adámkové. Vláda podle Blatného pouze projevila zájem o to, aby odborníci předložili návrh celého projektu. Cílem je zjistit, jestli je možné v Česku vyvinout vakcínu, která by se poté mohla předat ke komerčnímu dokončení a výrobě. "Cílem je využít veškerý potenciál, který ČR má, a myslím, že je to správná cesta," konstatoval. Až bude návrh projektu hotov, chce jej Blatný konzultovat i s jeho kritiky.

Na projektu české vakcíny loni pracovali odborníci ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ), Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Vývoj v první fázi stál 4,3 milionu korun. Blatný loni v prosinci řekl, že ve vývoji není třeba pokračovat, protože bude brzy k dispozici vakcína komerční. Dosud byly v EU registrovány tři vakcíny, a to od firem Pfizer/BioNtech, Moderna a AstraZeneca. Očkování kvůli nedostatku očkovacích látek není tak rychlé, jak se předpokládalo.